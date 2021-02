Fruits To Avoid In Pregnancy: प्रेग्नेंसी के समय लेडीज बिल्कुल न करें इन फ्रूट्स का सेवन, हो सकता है सेहत और बच्चे को नुकसान!

Fruits To Avoid In Pregnancy: कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें गर्भावस्था के दौरान खाने से बचना चाहिए.

What Not To Eat During Pregnancy: गर्भावस्था महिलाओं में सबसे अच्छे उपहारों में से एक है, लेकिन यह उपहार उनके जीवन में कई चुनौतियों और बदलावों के साथ आता है. शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों से लेकर खाने की आदतों तक, एक महिला का शरीर इस समय के दौरान विभिन्न संक्रमणों से गुजरता है. कई लोग सवाल करते हैं कि प्रेग्नेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? प्रेग्नेंट महिलाओं को पोषक तत्वों से भरपूर डाइट का पालन करने की सलाह दी जाती है जो मां और बच्चे दोनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं. उन्हें दो लोगों के लिए खाना है और खाना दोनों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए. एक हेल्दी प्रेग्नेंसी डाइट में निस्संदेह बहुत सारे फल, सब्जियां और अनाज शामिल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें गर्भावस्था के दौरान खाने से बचना चाहिए. जी हां, आपने इसे सही पढ़ा, गर्भवती होने पर इन फलों का सेवन न करने की सलाह दी जाती है.