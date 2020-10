Garba 2020: पूरी रात करना है गरबा, तो इस तरह करें खुद को तैयार, एनर्जी और स्टेमिना दोनों रहेंगे बरकरार

Gujrati Garba Songs: नवरात्रि 2020 में गरबा करने के लिए चाहिए एनर्जी, तो फॉलो करें ये टिप्स

खास बातें नवरात्रि में गरबा करने के लिए हाई एनर्जी लेवल के लिए बनाएं डाइट प्लान.

गरबा (लोक नृत्य) खेलना गुजरात में एक परंपरा है.

नवरात्रि 2020, 17 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं.

Navratri 2020: Diet Plan Before Garba: नवरात्रि में गरबा करने की परंपरा के लिए गुजरात (Gujarat) प्रसिद्द है. गरबा (लोक नृत्य) खेलना गुजरात में जहां परंपरा है, वहीं अन्य देशों में फैशन बन गया है. नवरात्रि 2020 में 17 अक्टूबर (17 October In Navratri 2020) से शुरू हो रही हैं. नवरात्रि की तिथि (Navratri Date) को लेकर हमेशा लोग सवाल करते हैं. नवरात्रि में गरबा (Garba In Navratri) का चलन बहुत पुराना है, जो कभी एक लोक नृत्य (Folk Dance) हुआ करता था, लेकिन इसके लिए आज हर शहर में खास आयोजन किए जाते हैं. लोग बहुत ही उत्‍साह, खुशी और भक्ति के साथ गरबा खेलते है. अब लोग गरबा के लिए डाइट टिप्स (Diet Tips For Garba) भी तलाशते हैं, क्योंकि कई घंटों तक डांस करने से आपका एनर्जी लेवल (Energy Level) डाउन होने लगती है.