इस घरेलू तेल के इस्तेमाल से बालों का झड़ना, ग्रे हेयर और डैंड्रफ से पाएं छुटकारा, देखें चमत्कारी बदलाव

Home made Hair Oil : क्या आप भी बालों के झड़ने, भूरे बालों और डल बालों से परेशान हैं? आपको इस नेचुरल हेयर ऑइल(Natural Hair Oil) जरूर आजमाना चाहिए. इस तेल को आप घर भी तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए सरसों का तेल, नारियल तेल, मेथी के बीज और करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है. इसे बनाने की विधि और क्या चाहिए जरूरी चीजें पढ़े यहां. बालों का समय से पहले सफ़ेद होना, बालों का गिरना, रूसी आपके लाइफ में किसी बुरे सपने जैसा हो सकता है. अगर आप अपने बालों के लिए घरेलू और प्राकृतिक तरीके से बनाए गए तेल को खोज रहे हैं तो हम लाये हैं आपके लिए एक ऐसे हेयर ऑयल जो न सिर्फ आपके बालों का झड़ना रोक सकता है बल्कि डल होने से भी बचा सकता है. लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कॉउटिन्हो(Luke Coutinho) के अनुसार, बालों के तेल का यह मिश्रण बालों के झड़ने, भूरे बालों, रूसी और डल बालों जैसी आम बालों की समस्याओं के लिए किसी तमत्कार की तरह काम कर सकता है. इस हेयर ऑयल को घर पर बनाने के लिए जरूरी सामग्री आसानी से मिल जाएगी और काफी कारगर सिद्ध हो सकती है.

कैसे करें कलर किए हुए बालों की देखभाल, यहां पढ़ें हेयर केयर टिप्स

बाल झड़ना होंगे बंद, आएगी इनमें चमक, इन नेचुरल तरीकों को अपनाकर देखें

What Is The Best Oil For Hair? : बालों को झड़ने से रोकने के लिए नियमित रूप से इस तेल को अपने बालों पर लगाएं

कैसे करें बालों की देखभाल : भूरे बालों, बालों के झड़ने और सुस्त(dull hair) बालों के लिए प्राकृतिक(Natural) हेयर ऑयल मिक्सचर कैसे तैयार कर सकते हैं जानें यहां -

खुबानी के तेल के हैं कई फायदे, डेंड्रफ करें दूर, स्किन को करे मॉइस्‍चराइज

सरसों का तेल, नारियल का तेल, करी पत्ते और मेथी के बीज से हेयर ऑयल तैयार करने के लिए आपको कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल (500 मिली), कोल्ड प्रेस्ड नारियल का तेल चाहिए (200 मिली), मेथी या मेथी पाउडर (1 बड़ा चम्मच) और करी पत्ता पाउडर या करी पत्ता (1 बड़ा चम्मच). सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिलाएं और एक साफ कांच की बोतल में स्टोर करें.

हेयर ऑइल मिक्स्चर कैसे लगाएं? : एक छोटी कटोरी में जितना चाहें तेल उतनी मात्रा में लें और थोड़ा गर्म करें. अपने सिर पर और अपने बालों की लंबाई के अनुसार गुनगुने तेल की मालिश करें. आपको इसे कम से कम एक या दो घंटे के लिए लगागे रखना है, आप चाहें तो इसे रातभर भी लगाकर भी रख सकते हैं. अगली सुबह बालों को माइल्ड शैम्पू से धो लें. हेयर कंडिशनर का इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा.

जब एक स्वस्थ संतुलित खाना (जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हों), शराब न पीना, धूम्रपान न करना, स्वस्थ नींद लेना, स्ट्रेस न लेना, और रोजाना एक्सरसाइज करने से यह तेल बालों के कारगर हो सकता है.

जानें यह तेल आपके बालों पर कैसे काम करता है : सरसों का तेल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है जो सिर पर बैक्टीरिया के प्रभाव का खत्म कर देता है. इसमें बीटा-कैरोटीन और सेलेनियम होता है, जो बालों को प्राकृतिक रूप से पोषण दे सकता है. नारियल तेल में मौजूद एसिड और विटामिन आपकी सिर को भरपूर मात्रा में पोषण और प्राकृतिक चमक दे सकते हैं.

इसे बी पढ़े : वजन घटाने में मदद करेगा ये कुजीन, कई और भी हैं फायदे