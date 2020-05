Hair Care Routine: एक्सपर्ट से जानें घर पर बालों की देखभाल के शानदार टिप्स, बाल हो जाएंगे लंबे और घने!

अपने बालों को जरूरी पोषण प्रदान कर सकते हैं. बालों की गुणवत्ता और मात्रा पूरी तरह से आनुवंशिकी, लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य के समस्याओं पर निर्भर करती है. कोलंबिया एशिया अस्पताल में स्किन एक्सपर्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉ. श्रव्या चौधरी टिपिरनेनी की बालों को हेल्दी रखने की कुछ सिफारिशें इस तरह से हैं.

डबल क्लींजिंग सही तरीका है! यह सुझाव दिया जाता है कि हेल्दी बालों के विकास के लिए स्केल्प से धूल मिट्टी और तेल को बाहर निकालने के लिए आपको सिर को अच्छे से धोना होगा. आप शैम्पू दो बार कर सकते हैं. दूसरी बार वॉश करने पर स्कैल्प से पूरी मात्रा में गंदगी भर निकल जाएगी.

तेल बालों और स्केल्प पर लगाया जा सकता है. यह बालों के प्रकार और आपकी खोपड़ी की प्रकृति पर निर्भर करता है. अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ या अन्य फंगल इंफेक्शन है तो इससे बचें. बालों को शॉफ्ट करने के लिए शॉवर करने से आधे घंटे पहले सिर की मालिस करें. एक सौम्य मालिश से बालों की जड़ों तक परिसंचरण बढ़ता है और बालों के स्वास्थ्य में सुधार होता है.

एक लोकप्रिय मिथक यह है कि तेल रात भर लगाने पर सबसे अच्छा काम करता है. यह बिल्कुल सच नहीं है. बाल 30 मिनट के बाद कुछ भी अतिरिक्त अवशोषित नहीं करते हैं कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है जो आपको इसे रात भर छोड़ने से मिलता है.

कोशिश करें कि हफ्ते में दो बार सघन हेयर मास्क का शेड्यूल लें ताकि एक बार आपके बाल हाइड्रेट हो जाएं. आप कुछ DIY होममेड मास्क भी आज़मा सकते हैं.

अत्यधिक ड्राई बालों के लिए ऐसे बनाएं मास्क

सामग्री

- 2 टेबलस्पून बादाम का तेल

- 2 चम्मच जैतून का तेल

- 2 बड़े चम्मच जोजोबा तेल

- 2 बड़े चम्मच नारियल तेल

विधि: खोपड़ी और बालों पर 30 मिनट के लिए गर्म तेल लगाएं और शैम्पू और कंडीशनर से धो लें. डबल क्लींजिंग का पालन करें.

सामग्री

- 1 केला

- 2 बड़े चम्मच सादा दही

- 1 बड़ा चम्मच शहद

विधि: केले को दही और शहद के साथ ब्लेंड या मैश करें. बालों को नम करने के लिए मास्क को अपने स्कैल्प से लगाएं. एक बार जब आप अपने बालों को मास्क के साथ पर्याप्त रूप से लेपित कर लेते हैं, तो इसे बांध लें और शॉवर कैप या तौलिया के साथ कवर करें.

हां, मेयो! मेयो में वसा की मात्रा का उच्च स्तर एक मॉइस्चराइज़र के रूप में कार्य करता है, जिससे आपके बाल तुरंत नरम हो जाते हैं. नम बालों पर पूर्ण वसा, सादे मेयोनेज़ मास्क का उपयोग करें और इसे कम से कम 30 मिनट तक रखें. हमेशा की तरह डबल सफ़ाई.

यह फैटी एसिड, विटामिन, आवश्यक अमीनो एसिड और जस्ता और तांबे जैसे खनिजों से समृद्ध है जो बालों के विकास को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं.

Aloe vera is beneficial for your skin and hair both