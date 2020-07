Hair Care Routine: बालों की हर समस्या के लिए कमाल हैं ये 4 चीजें, रोजाना सेवन कर पाएं लंबे, घने और मजबूत बाल!

Hair Care Routine: बालों की ग्रोथ के लिए ये 4 चीजें काफी फायदेमंद हो सकती हैं

खास बातें बालों को लंबा और घना बनाने के लिए इन चीजों का करें सेवन.

चमकदार बाल पाने के लिए हेयर केयर रुटीन होना जरूरी है.

जानें कैसे करें बालों की हर समस्या का समाधान.

Hair Care Routine: मॉनसून के साथ बालों का झड़ना (Hair Fall), रूखे बाल और बालों की कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आप जो खाते हैं, वह आपके बालों की गुणवत्ता पर सीधा असर डालता है. लंबे और घने बालों (Long And Thick Hair) के लिए एक हेयर केयर रुटीन (Hair Care Routine) काफी जरूरी है. बालों में नियमित तेल लगाना और यहां तक कि कुछ पोषक तत्वों की खुराक आपके बालों की गुणवत्ता में सुधार करने और बालों के झड़ने (Hair Fall) को कम करने में मदद कर सकती है. न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर लाइव रोल के दौरान बालों की देखभाल प्रोडक्ट्स (Hair Care Products) और आपकी उम्र से अधिक बालों के झड़ने, पोषण की भूमिका के बारे में बात की. बैलेंस और हेल्दी डाइट (Healthy Or Balance Diet) का सेवन कर आप अपने बालों के झड़ने से छुटकारा (Get Rid Of Hair Fall) पा सकते हैं बल्कि बालों को चमकदार (Shiny Hair) भी बना सकता है