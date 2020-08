Healthy Anemia Diet: आयरन की कमी और एनीमिया से राहत पाने के लिए डाइट में आज से ही शामिल करें ये 5 चीजें!

Healthy Anemia Diet: एनीमिया को दूर करने के लिए आपको डाइट में इन चीजों को शामिल करना चाहिए

खास बातें एनीमिया को दूर करने के लिए डाइट में जरूर शामिल करें ये 5 चीजें.

आयरन की कमी से भी हो जाती है एनीमिया की समस्या.

एनीमिया होने पर शरीर में कमजोरी आ जाती है.

Healthy Anemia Diet: शरीर में आयरन की कमी होने पर एनिमिया होने का खतरा रहता है. एक बार एनीमिया (Anemia) होने पर कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है. एनीमिया की कमी (Anemia Deficiency) एक आम बीमारी है, ये तब होती है जब शरीर में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं की कमी (Red Blood Cells Deficiency) होने लगती है, जिसके बाद रक्त पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता है. एनीयमा से राहत (Relief From Anemia) पाने के लिए हेल्दी एनीमिया डाइट (Healthy Anemia Diet) लेना काफी जरूरी है. डाइट में कुछ बदलाव कर ही एनीमिया को दूर करने में मदद मिल सकती है. समय पर एनीमिया का इलाज (Treatment Of Anemia) कराना काफी जरूरी होता है. एनीमिया के कारण (Cuases Of Anemia) सबसे ज्यादा थकान महसूस होती है. एनीमिया के लक्षणों (Symptoms Of Anemia) में भी ज्यादा थकान लगना ही सबसे आम है. साथ ही कमजोरी, अनियमित दिल की धड़कन, चक्कर आना, बार-बार ठंडे पैर और हाथ होना छाती और सिर में तेज दर्द.