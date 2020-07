Healthy Lungs Diet: फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए आज से ही खाना शुरू करें ये 8 फूड्स, फेंफड़ों की समस्याएं रहेंगी दूर!

Healthy Lungs Diet: फेफड़ों को रखना चाहते हैं हेल्दी और मजबूत तो डाइट में शामिल करें ये 8 चीजे

खास बातें अपने फेफड़ों की देखभाल करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है.

हेल्दी फेफड़ों के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर फूड्स का सेवन करें.

फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए इन 8 फूड्स का रोजाना करें सेवन.

How To Get Strong Lungs: शरीर में फेफड़ों का महत्व क्या है ये सभी जानते हैं. फेफड़ों (Lungs) का शरीर को हेल्दी रखने में एक बड़ा योगदान है. आधा से ज्यादा बॉडी फंक्शनिंग फेफड़ों पर से चलती है ऐसे में फेफड़ों को हेल्दी रखने के तरीके (Ways To Keep Lungs Healthy) अपना हेल्दी स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है. फेफड़े यानी कि लंग्स (Lungs) शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा हैं. फेफड़ों के अस्वस्थ रहने पर कई बीमारियां हो सकती है जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टीबी, फेफड़ों का कैंसर आदि. फेफड़े ऑक्सीजन को फिल्टर करने का काम करते हैं. हमेशा हेल्दी रहने के लिए फेफड़ों (Lungs) का बिना रुकावट के काम करना जरूरी है.