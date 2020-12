Winter Immunity: यहां है सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे आसान और कारगर तरीका, नेचुरली बूस्ट होगा इम्यून सिस्टम!

How To Boost Immunity In Winter: ग्रीन टी लंबे समय से अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है.

खास बातें इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए पिएं अदरक और हल्दी वाली ग्रीन टी.

सर्दियों में ग्रीन टी का सेवन काफी लाभप्रद हो सकता है.

यहां जानें कैसे बनाएं हल्दी और अदरक वाली ग्रीन टी.

How Can I Increase My Immunity Power: ग्रीन टी लंबे समय से अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है. अगर ग्रीन टी (Green Tea) में कुछ औषधीय चीजों को मिला दिया जाए तो इसकी शक्ति को और भी बढ़ाया जा सकता है. मजबूत इम्यून सिस्टम (Strong Immune System) का महत्व अब हर कोई जानने लगा है. सर्दियों का मौसम है और कमजोर इम्यूनिटी (Weak Immunity) वाले बंद नाक, बुखार, सर्दी-खांसी (Cought-Cold) जैसी समस्याओं से परेशान होंगे. सर्दियों में संक्रमण (Ifection) फैलने और इम्यून सिस्टम के कमजोर होना का अधिक खतरा रहता है. ऐसे में इम्यूनिटी बढ़ाने के कारगर तरीके (Effective Ways To Increase Immunity) अपना काफी ज्यादा जरूरी है. दुनिया भर में एक लोकप्रिय पेय, ग्रीन टी को सबसे अधिक संख्या में पॉलीफेनोल्स माना जाता है जो शरीर के लिए एक अच्छा एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य करता है. विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने से सूजन और मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, ग्रीन टी समग्र स्वास्थ्य और शरीर के लिए चमत्कार कर सकती है. क्या आप जानते हैं कि ग्रीन टी (Green Tea) का एक गर्म कप इम्यूनिटी को मजबूत कर सकता है.