High Blood Pressure Remedies: 30 मिनट तक स्ट्रेचिंग करने से कंट्रोल कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर, क्या जानते हैं आप कैसे?

High Blood Pressure: क्या हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फायदेमंद है? यहां जानें

खास बातें रोजाना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के फायदे कमाल के हैं.

यह पीठ दर्द, गर्दन के दर्द, शरीर के दर्द को कम करने में मदद कर सकती है.

यह शरीर के लचीलेपन और गतिशीलता में सुधार कर सकती है.

Exercise To Control Blood Pressure: स्ट्रेचिंग कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए जानी जाती है. यह शरीर की कठोरता को कम करने में मदद कर सकती है और शरीर को अधिक लचीला और फुर्तीला भी बना सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप स्ट्रेचिंग से ब्लड प्रेशर लेवल को भी कंट्रोल कर (Stretching Can Control Blood Pressure Level) सकते हैं. स्ट्रेचिंग को एक्सरसाइज से पहले वार्मअप के हिस्से के रूप में किया जाता है और वर्कआउट के बाद शरीर को फिर से नॉर्मल करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है. कई लोग जानना चाहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को कारगर तरीके से कैसे कंट्रोल करें? (How To Control High Bp Effectively?) अब, एक नए अध्ययन से पता चलता है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में ब्लड प्रेशर कम करने (Lowering Blood Pressure) में मददगार हो सकती है. जर्नल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ में प्रकाशित, अध्ययन से पता चलता है कि तेज गति से चलने से ब्लड प्रेशर कम करने में अधिक प्रभावी हो सकता है.

स्ट्रेचिंग हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करती है? | How Stretching Controls High Blood Pressure