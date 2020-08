Diabetes Diet: कौन सी चीजें बढ़ाती हैं ब्लड में शुगर लेवल? जानें डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं!

Healthy Blood Sugar Level: डायबिटीज को मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा डाइट पर ध्यान देना चाहिए

खास बातें हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं?

डायबिटीज को मैनेज करने के लिए डाइट का रखें ध्यान

डायबिटीज के मरीजों को किन चीजों से करना चाहिए परहेज?

High Blood Sugar Level: डायबिटीज की चपेट में आते ही खान-पान बदलने लगता है. कई लोग डायबिटीज मैनेज (Manage Diabetes) करने के उपाय बताते हैं. शरीर में ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) बढ़ने से कई और समस्याएं भी होने लगती हैं. ऐसे में डायबिटीज में क्या खाना चाहिए? (What To Eat In Diabetes) इसको लेकर कई लोग परेशान रहते हैं. कुछ लोग सवाल करते हैं कि डायबिटीज में क्या नहीं खाना चाहिए? (What Not To Eat In Diabetes) लेकिन इससे पहले आपको यह जानने की ज्यादा जरूरत है कि कौन सी चीजों शरीर में ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) को बढ़ाती हैं. गलत जानकारी की वजह से कई बार लोग फायदेमंद चीजों से भी दूरी बना लेते हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे अहम है हेल्दी ब्‍लड शुगर लेवल (Healthy Blood Sugar Level) को बनाए रखना. मधुमेह के रोगि‍यों के लिए रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना एक कठ‍िन काम है.