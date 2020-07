Home Remedies For Acid Reflux: पाचन की हर समस्या को दूर करने के लिए ये 9 हेल्दी ड्रिंक्स हैं कमाल, रोजाना करें सेवन!

Home Remedies For Acid Reflux: एसिड रिफ्लक्स होने पर आपके पेट में दर्द हो सकता है, रोजाना पिएं ये ड्रिंक्स!

खास बातें नारियल पानी एसिड रिफ्लक्स को मात देने में मदद कर सकता है.

अपने पाचन को स्वस्थ रखने के लिए फाइबर युक्त आहार का सेवन करें.

अगर एसिड रिफ्लक्स के लक्षण अक्सर होते हैं, तो डॉक्टर से परामर्श करें.

Home Remedies For Digestion Problems: पेट की समस्याएं स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती हैं. एसिड रिफ्लक्स के कारण (Causes Of Acid Acid Reflux) कई हैं. जैसे भोजन का समय, भोजन के बाद सीधे सो जाना, शराब का सेवन, धूम्रपान. अपच के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For Indigetion) काफी फायदेमंद हो सकते हैं. कई ड्रिंक्स पाचन को बढ़ावा दे सकती हैं और एसिड रिफ्लक्स (Acid Reflux) से लड़ने में मदद कर सकती हैं. यहां कुछ बेहतरीन ड्रिंक्स के विकल्प दिए गए हैं. एसिड रिफ्लक्स से छुटकारा (Get Rid Of Acid Reflux) पाने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदवाल करने की जरूरत है. पेट में एसिड रिफ्लक्स (Stomach Acid Reflux) एक ऐसी स्थिति है जब पेट की सामग्री अन्नप्रणाली तक चलती है जिससे भोजन नली में जलन होती है.