Home Remedies For Acidty: पेट और सीने की जलन से छुटकारा पाने के लिए कारगर हैं ये 5 घरेलू नुस्खे और 7 सबसे आसान तरीके!

हार्ट बर्न और एसिडिटी (Heartburn And Acidity) की समस्या एक साथ होने पर आपको काफी तकलीफ हो सकती है. एसिडिटी का उपाय (Remedy For Acidity) करना इसलिए भी जरूरी है कि यह पेट की समस्याओं का कारण (Causes Of Stomach Problems) बन सकता है, जैसे कब्ज, ब्लोटिंग और पेट दर्द. कई लोग सवाल करते हैं कि एसिडिटी से छुटकारा पाने के उपाय (Remedy To Get Rid Of Acidity) क्या होते हैं. तो यहां हम आपको हार्ट बर्न और एसिडिटी का सबसे आसान उपाय बता रहे हैं. इसका इस्तेमाल कर आप जल्द एसिडिटी और सीने की जलन को दूर कर सकते हैं.

एसिडिटी और सीने में जलन के कारण | Causes of Acidity And Heartburn

इन दोनों का सबसे बड़ा कारण आपका खानपान ही है. एसिडिटी होने पर पेट के ऊपरी हिस्से में डिसकम्फर्ट महसूस होता है. इससे आपके पेट में भी जलन हो सकती है. पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है. कई लोगों को खट्टी डकारे आएं भी आती है. अगर आपके पेट में इन्फेक्शन या छाले हों तो भी आपको एसिडिटी का एहसास हो सकता है. खाने की नली और पेट के बीच वॉल्व ढीले होने से हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है. इसमें छाती के बीच जलन होती है या खट्टा पानी ऊपर आने का अहसास होता है.

Home Remedies For Acidity: एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए एक गिलास ठंडा दूध पी लें.

एसिडिटी और सीने की जलन के लिए घरेलू उपाय | Home Remedies For Acidity And Heartburn

1. ठंडा दूध

अगर आपको एसिडिटी या सीने में जलन की समस्या हो रही है तो आप एक गिलास ठंडा दूध पी सकते हैं. कैल्शियम से भरपूर दूध एसिडिटी के दर्द को शांत करने में काफी फायदेमंद हो सकता है. इसीलिए जब भी आपको पेट में दर्द या जलन महसूस हो तो उसी वक्त एक ग्लास ठंडा दूध पी लें. एसिडिटी और हार्ट बर्न का यह घरेलू उपाय काफी कारगर साबित हो सकता है.

2. केला

यह फल पेट के लिए काफा लाभदायक माना जाता है. जब भी आपको एसिडिटी या हार्ट बर्न की समस्या हो तो आप एक केला खा लें. यह फल एक नेचुरल एंटासिड है, जिससे पेट में जलन जैसी समस्या में तुरंत राहत मिल सकती है. अगर आप रोजाना एक या दो केले खाते हैं तो आपको पेट की समस्याओं से राहत मिल सकती है.

Home Remedies For Acidity: हार्ट बर्न और एसिडिटी के लिए काफी फायदेमंद है केला

3. आंवला

यह सुपरफूड कई स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए काफी कारगर माना जाता है. आंवला का सेवन कर आप एसिडिटी और हार्ट बर्न को रोक सकते है. विटामिन-सी से भरपूर आंवला पेट के दर्द, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी में राहत दिला सकता है. पेट को आराम देने के साथ-साथ यह आपकी स्किन और बालों की ग्रोथ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.

4. सौंफ

माउथ फ्रेशनर के नाम से मशहूर सौंफ पेट की स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानी जाती है. मुंह को फ्रेश करने के साथ-साथ सौंफ एसिडिटी में भी राहत दिला सकती है. आप चाहें तो सौंफ को ठंडे दूध में भी मिला सकते हैं. आप इसे ऐसे ही चबाएं या फिर इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं. आप खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन कर सकते हैं.

5. अदरक

इसमें पेट की एसिडिटी और हार्ट बर्न से आराम पहुंचाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं. साथ ही अदरक में कई एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं. जब भी आपको एसिडिटी महसूस हो मुंह में थोड़ा सा अदरक रखकर चबाएं या फिर अदरक वाला गर्म पानी लें. अदरक एसिडिटी और हार्ट का कारगर घरेलू उपाय साबित हो सकता है.

Home Remedies For Heartburn: एसिडिटी और हार्ट बर्न से राहत पाने के लिए अदरक और सौंफ हैं फायदेमंद

एसिडिटी और हार्ट बर्न से छुटकारा पाने के आसान तरीके | Easy Ways To Get Rid Of Acidity And Heart Burn

लंच और डिनर स्किप न करें. मसाले और ज्यादा तेल वाला खाना अवॉइड करें. ज्यादा चाय, कॉफी यानि कैफीन का सेवन न करें. खाना खाने के कम से कम 3 घंटे तक सोना नहीं चाहिए. रोजाना एक्सरसाइज करने से पेट की समस्याएं दूर हो सकती हैं. शराब, तंबाकू के सेवन से दूर रहें. स्ट्रेस बिल्कुल भी न लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.