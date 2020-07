Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर होने पर कितना नमक खाना चाहिए? लो ब्लड प्रेशर के लिए कारगर हैं ये 10 घरेलू उपाय

लो ब्लड प्रेशर (Low Blood Pressure) से आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. लेकिन लो ब्लड प्रेशर के लिए घरेलू नुस्खे (Home Remedies For Low Blood Pressure) काफी असरदार हो सकते हैं. अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो आपको बिना वजह थकान, कम मूड़ जैसी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है.

कुछ लो सवाल करते हैं कि लो ब्लड प्रेश में कितना नमक खाना चाहिए (How Much Salt To Eat In Low Blood Pressure). यानि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो आपको कितनी मात्रा में नमक का सेवन करना चाहिए. लो ब्लड प्रेशर में दिमाग, हार्ट और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में ब्लड सर्कुलेशन की गति कम हो जाती है. स्थिति धुंधली दृष्टि और मतली का कारण भी बन सकती है.

लो ब्लड प्रेशर के लिए कमाल है ये घरेलू उपाय | These home remedies are Great For Low Blood Pressure

1. पर्याप्त नमक खाएं

लो ब्लड प्रेशर को बेहतर करने के लिए शरीर को कुछ मात्रा में नमक की जरूरत होती है. पंचशील पार्क के मैक्स मल्टी स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल में फैमिली फिजिशियन डॉ. गीता प्रकाश का कहना है कि आपको अपने ब्लड प्रेशर की जांच के लिए अपने नमक के सेवन को संतुलित रखना होगा. वह कहती हैं, "शरीर को नमक की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है. अपने भोजन के साथ सामान्य रूप से नमक खाएं और अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो नमक रहित भोजन खाने से बचें."

Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर में अपने खाने के अंतराल को ज्यादा बड़ा न होने दें Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर में अपने खाने के अंतराल को ज्यादा बड़ा न होने दें

2. अक्सर खाएं खाना

लो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए भोजन के बीच लंबे अंतराल से बचें और अक्सर खाना खाएं. इतना ही नहीं यह वजन कम करने का एक प्रभावी तरीका है, यह भी महत्वपूर्ण है अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार कम है. हर 2-3 घंटे में खाएं और भोजन के बीच लंबे अंतराल से बचें.

3. तुलसी

लोग ब्लड प्रेशर को बेहतर करने के लिए तुलसी के ज्यादा सेवन से बचें. तुलसी के पत्तों या तुलसी की चाय को हर बार सेवन करने से आपके ब्लड प्रेशर में गिरावट आ सकती है. अगर आप घरेलू उपायों में तुलसी का सेवन करते हैं तो ध्यान रखें की तुलसी की मात्रा ज्यादा न हो.

4. कैफीन

लो ब्लड प्रेशर के लिए कैफीन आपका हर टाइम फेवरिट नहीं हो सकता है, लेकिन कई बार यह आपको लो ब्लड प्रेशर से छुटकारा दिला सकता है. कैफीन का सेवन करना समाधान नहीं है, लेकिन आपके ब्लड प्रेशर के स्तर में अचानक गिरावट आने पर कई बार जल्दी ठीक हो जाता है. आप ब्लैक कॉफी या दूध के साथ नियमित कॉफी भी ले सकते हैं.

5. बादाम और बादाम का दूध

रात भर बादाम के एक मुट्ठी भिगोएं, उन्हें छील और बादाम दूध बनाने के लिए दूध के साथ ग्राइंड करें. अगर आपको लो ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं तो बादाम या बादाम वाला दूध आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

6. ब्राउन किशमिश

भूरे रंग के किशमिश को रात भर भिगोएं और सुबह सेवन करें. अगर आप हाइपोटेंशन, एनीमिया और कम हीमोग्लोबिन के स्तर से परेशान हैं, तो आप लगभग 5-8 किशमिश ले सकते हैं और उन्हें उबलते दूध में मिला सकते हैं. सोने से पहले इस दूध का एक कप लें और यह कम हीमोग्लोबिन के स्तर और लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने में मदद कर सकता है.

7. पोषण संबंधी कमियों को पूरा करना

अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो विटामिन बी 12, फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन डी 3 के निम्न स्तर को पूरा करने की जरूरी होते हैं. इस बात का ध्यान रखें कि इन सभी पोषक तत्व आपको समय-समय पर मिलते रहें.

8. शराब को सीमित करें

शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. अगर आपका रक्तचाप लगातार कम हो तो शराब का सेवन सीमित करें. हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए शराब का सेवन समान रूप से हानिकारक है. ज्यादा शराब का सेवन करने से भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है.

Low Blood Pressure: शराब का सेवन उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के रोगियों दोनों के लिए बुरा है Low Blood Pressure: शराब का सेवन उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के रोगियों दोनों के लिए बुरा है

9. थायराइड

अगर आप अचानक निम्न रक्तचाप के लक्षणों का अनुभव करते हैं, तो अपने थायराइड के स्तर की जांच करवाएं. आपका थायराइड भी काफी हद तक आपके लो ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार हो सकता है.

10. डायबिटीज को मैनेज करें

अगर आपका शुगर लेवल अनकंट्रोल है तो आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है. इससे बचने के लिए आपको डायबिटीज को मैनेज करना चाहिए.

कई बार, आप जिस दवा को खा रहे होते हैं, वह निम्न रक्तचाप का कारण बन सकती है. 120 / 80mmHg को सामान्य रक्तचाप रीडिंग माना जाता है. इससे अधिक या कम कुछ भी एक डॉक्टर द्वारा जांच की जानी चाहिए और समय पर निपटा जाना चाहिए. ब्लड प्रेशर की समस्याएं आमतौर पर काफी अस्पष्ट लक्षण दिखाती हैं.

(ल्यूक कोटिन्हो, समग्र जीवन शैली कोच - एकीकृत चिकित्सा)

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.