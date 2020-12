तेजी से वजन घटाना कितना सही? एक महीने में कितना वजन घटाना चाहिए? एक्सपर्ट से जानें Weight Loss से जुड़े कई सवालों के जवाब

Weight Loss: वजन घटाने के लिए आपको कैलोरी काउंट और एक्सरसाइज को देखने की जरूरत है

How To Lose Weight Naturally: वजन घटाना आज के समय में एक फैशन सा बन गया है. हर कोई फिट और मेंटेन फिगर पाना चाहता है. इसके लिए लोग तरह-तरह की डाइट (Diet) और तरीके अपनाते हैं, लेकिन कौन सी वेट लॉस डाइट (Weight Loss Diet) और तरीके कारगर हैं? कई लोग सवाल करते हैं कि तेजी से वजन कैसे घटाएं? (How To Lose Weight Fast) वजन कैसे कम करें? एक महीने में कितना वजन कम करना चाहिए? या आपको वजन कम करना भी चाहिए या नहीं? क्या एक हफ्ते में 12 से 20 किलो कम किया जा सकता है? वजन कम करने का सही तरीका कैसे चुनें? या हर जतन के बाद भी आपका वजन कम क्यों नहीं हो रहा है. वजन घटाने से जुड़े कई सवाल हैं जो मोटापे से परेशान हर किसी के मन में होते हैं होंगे. इन्हीं सवालों को लेकर का जवाब जानने के लिए अन‍िता शर्मा (Anita Sharma) ने बात की (पद्मश्री) डॉ. प्रदीप चौबे (Dr. Pradeep Chowbey) से. बात-चीत के कुछ अंश यहां पढ़ें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें...