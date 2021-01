How To Improve Mental Health: अपने मूड़ और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए लाइफस्टाइल में करने होंगे ये 7 बदलाव!

How Can I Improve My Mood: एक स्वस्थ आहार और जीवन शैली मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकती है

खास बातें एक स्वस्थ आहार और जीवन शैली के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दें.

मानसिक स्वास्थ्य विकारों के लक्षणों को अनदेखा न करें.

अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए अपने प्रियजनों से बात करें.

How Can I Improve My Mood Naturally: आपकी जीवनशैली आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करती है. दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों जैसे कि आप एक दिन में कितना चलते हैं, एक से अधिक तरीकों से आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को हेल्दी बनाया जा सकता है. एक गतिहीन जीवनशैली न केवल वजन बढ़ाती है बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) पर भी नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि साधारण जीवन शैली में बदलाव करने से आपका मूड अच्छा (Good Mood) हो सकता है और आपको बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है. साथ ही डाइट में बदलाव करना आवश्यक है. कई लोग मूड़ को बेहतर करने के उपाय (Ways To Improve Mood) के बारे में सवाल करते हैं. डॉ. सामंत दर्शी जो एक मनोचिकित्सक हैं, ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आहार और जीवन शैली प्रभावशाली है और कौन से बदलाव करने की जरूरत है.

बेहतर मूड और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाइफस्टाइल | Lifestyle For Better Mood And Mental Health