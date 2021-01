Joint Pain In Winter: सर्दियों में क्यों अचानक बढ़ जाता है जोड़ों का दर्द? एक्सपर्ट ने बताया कारण, जानें कैसे पाएं इससे छुटकारा!

Joint Pain In Winters: गर्म रहने से सर्दी के मौसम में जोड़ों के दर्द को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है

खास बातें गर्म रहने से जोड़ों के दर्द को नियंत्रित करने में मदद मदद मिल सकती है.

स्वस्थ हड्डियों और जोड़ों के लिए डाइट में पर्याप्त विटामिन डी शामिल करें.

गर्म पेय पदार्थों के साथ गर्म रहें.

How To Get Rid Of Joint Pain: सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ, जोड़ों का दर्द एक आम समस्या बन जाती है. यह आमतौर पर बुजुर्गों द्वारा अनुभव किया जाता है. यह दर्द अक्सर गठिया (Arthritis) से जुड़ा होता है, लेकिन जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द (Muscle Aches) के अन्य संभावित कारण हैं, जो बुजुर्गों के अलावा विभिन्न आयु समूहों को प्रभावित कर सकते हैं. यह दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को कुशलता से करने की आपकी क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है. विभिन्न घरेलू उपचार (Home Remedies) हैं जो दर्द के कारण के आधार पर घर पर इस दर्द को प्रबंधित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं. सर्दी के मौसम के इस सुखद अनुभव के सटीक कारण को समझने के लिए हमने विभिन्न विशेषज्ञों से बात की. साथ ही इन कारणों को जानने के लिए पढ़ते रहें, घर पर इस दर्द को प्रभावी रूप से कैसे प्रबंधित करें और डॉक्टर को कब दिखाएं?

ये होते हैं सर्दियों में जोड़ों के दर्द के कारण | These Are The Causes Of Joint Pain In Winter