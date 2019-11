Hair Growth Oils: बालों लंबा, घना और मजबूत बनाएंगा ये घरेलू नुस्खा, बाल झड़ने और डेंड्रफ जैसी समस्याएं होंगी दूर

खास बातें ये नुस्खा बालों को लंबा करने या झड़ने से रोकने में मददगार हो सकता है बालों का झड़ना पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रभावित कर रहा है बालों के झड़ने से रोकने के लिए कई तरीके और घरेलू उपचार मौजूद हैं

बाल लंबे करने की विधि या बाल बढ़ाने का तरीका हर कोई जानना चाहता है. अक्सर लोग बाल लंबे करने के लिए बाजार से शैम्पू लेते हैं. लेकिन जब यह भी बेअसर साबित होते हैं तो बाल बढ़ाने का घरेलू उपाय या बाल बढ़ाने का आसान तरीका तलाशा जाता है. तो अगर आप भी जल्दी बाल बढ़ाने के तरीके (How do you get longer hair fast) जानना चाहते हैं और इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि बाल लंबे कैसे करें तो चलिए आज हम आपको बताते हैं बाल बढ़ाने का तरीका या नुस्खा जो बालों को लंबा करने या उन्हें झड़ने (Hair Fall) से रोकने में मददगार साबित हो सकता है. बालों का झड़ना पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रभावित कर रहा है. अनियंत्रित बाल गिरना (Uncontrolled hair fall) बेहद तनावपूर्ण हो सकता है. आप बालों के झड़ने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका (Best way to fight hair fall) ढूंढ रहे होंगे. लेकिन बालों के झड़ने से रोकने के लिए कई तरीके और घरेलू उपचार मौजूद हैं.

Cervical Cancer : सर्वाइकल कैंसर क्या है, शुरुआती लक्षण और बचाव के उपाय



जब भी बालों से जुड़ी किसी समस्या पर चर्चा होती है, तो एक चीज का जिक्र हमेशा होता है. वह है तेल. बालों में तेल लगाकर उन्हें पोषण दिया जाता है. बालों के सही विकास के लिए ऑइलिंग बेहद आवश्यक है. जब आप अपने स्कैल्प पर बालों के तेल की मालिश करते हैं, तो रक्त परिसंचरण में सुधार होता है जो बालों के विकास को बढ़ावा देता है.

तो अगर आप भी बालों की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने तेल को बना सकते हैं और भी बेहतर-

अविश्वसनीय लेकिन सच! महिला के गले की नली से निकाली 53 पथरी

बालों को लंबा करने के लिए कैसे बनाएं तेल | Oils for hair growth

1. करी पत्ता तेल (Curry leaves hair oil)

करी पत्ते में विटामिन सी, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम और निकोटिनिक एसिड होते हैं. ये पत्ते आपके बालों के लिए अद्भुत काम कर सकते हैं और बालों को जल्दी लंबा करने में मदद भी कर सकते हैं. अगर आप अपने नारियल के तेल में करी पत्ते को शामिल कर लेते हैं तो यकीनन बालों को तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी. इसके लिए आपको करना बस यह है कि नारियल तेल लेकर इसे गर्म कर लें. कुछ मिनटों के बाद इसमें मुट्ठी भर करी पत्ते डालें. अब इसे तब तक गर्म करें जबतक की करी पत्ते पूरी तरह काले न हो जाएं. इसके बाद इसे ठंडा होने दें. इस तेल को ठीक से स्टोर करें और एक नॉर्मल तेल की तरह इस्तेमाल करें.

Boost Stamina: अगर स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना करें ये काम, रहेंगे फुर्तीले

Hair Fall: बालों को झड़ने से रोकने के लिए नारियल के तेल से जुड़े नुस्खे अपनाए जा सकते हैं.



Female Sexual Dysfunction: क्या है इसकी वजह, जानें यौन अक्षमता के बारे में सबकुछ...

जानें पूरा सच: क्या खाने से बढ़ती है पुरुषों में शुक्राणुओं की गुणवत्ता!

2. बालों को लंबा करने के लिए प्याज (Onion oil for hair growth)

बालों के लिए प्याज के फायदों के बारे में तो बहुत से लोगों को पता ही है. बालों पर प्याज का रस लगाना एक बहुत ही प्रचलित घरेलू नुस्खा है. इसे बालों को मजबूत बनाने वाले घरेलू उपाय के तौर पर खूब इस्तेमाल किया जाता है. बालों को झड़ने से रोकने के लिए प्याज के जूस को खूब इस्तेमाल किया जाता है. आप चाहें तो बालों की सेहत के लिए जादू अपने तेल में भी प्याज के गुणों को शामिल कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने नारियल तेल में प्याज के गुणों को शामिल कर सकते हैं. प्याज को काट लें और इसे गर्म नारियल तेल में डाल दें. इसके साथ ही साथ आप इसमें करी पत्ते भी डाल सकते हैं. पहले वाले तरीके की ही तरह आप इसे भी अच्छी तरह गर्म कर लें. इसके बाद इसे छान कर स्टोर कर लें और सामान्य तेल की तरह लगाएं.

Heart Attack: हार्ट अटैक के बाद अकेले रहने वाले लोगों की हो सकती है मौत!

3. हिबिस्कुस हेयर ऑयल (Hibiscus hair oil):

हिबिस्कस एक रंगीन फूल है, जो बालों के विकास के लिए अच्छा माना जाता है. यह स्कैल्प के लिए अच्छा माना जाता है. हिबिस्कस हेयर ऑयल तैयार करने के लिए आपको कुछ हिबिस्कस फूल लेने होंगे और उन्हें तब तक पीसने की जरूरत है जब तक कि आपको एक चिकनी पेस्ट न मिल जाए. थोड़े से नारियल के तेल को गर्म करें और उसमें पेस्ट मिलाएं. इसे कुछ समय के लिए गर्मी आंच पर रखें. बाद में तेल को ठंडा होने दें और तेल को फूलों के पेस्ट से अलग करें. अपने बालों को धोने से कुछ घंटे पहले इस तेल का उपयोग करें.

क्या हैं प्रेग्‍नेंसी के दौरान सेक्‍स से जुड़े मिथ और सच्‍चाई...

Hair growth: बालों की ग्रोथ के लिए Hibiscus Oil अच्छा माना जाता है.



यह प्राकृतिक चीजें आपके बालों को मजबूत और चमकदार बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं.

(अस्वीकरण: यहां दी गई सामग्री या सलाह केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

क्‍या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इससे निपटने के 5 आसान तरीके?

और खबरों के लिए क्लिक करें

Healthy Liver: लीवर को हेल्दी रखने के लिए खाएं ये फूड्स, बीमारियों से रहेंगे दूर!

Anti Ageing Diet: चेहरे के दाग-धब्बों, झुर्रियों को इन 5 सुपरफूड्स से करें दूर! हमेशा दिखें जवां

Cervical Cancer : सर्वाइकल कैंसर क्या है, शुरुआती लक्षण और बचाव के उपाय