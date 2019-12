Foods For Strong Bones: हड्डियों के कमजोर होने के 5 कारण? क्या खाने से मजबूत होंगी हड्डियां Weak Bones: कई लोग हड्डियों की कमजोरी की वजह से परेशान रहते हैं. सर्दियों (Winter) में यह परेशानी और भी बढ़ जाती है. हड्डियों की मजबूती (Bone Firming) के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम (Calcium) होना जरूरी है. हड्डियां कमजोर क्यों होती हैं? (Why Are Bones Weak) हड्डियां कमजोर होने के कारण (Causes) कई हो सकते हैं.