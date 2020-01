How To Lose Fat: पेट की चर्बी कम करने और मोटापा भगाने के ल‍िए बेस्‍ट हैं ये 3 योगासन... Lose Belly Fat With Yoga: क्‍या आप योगा से बेली फेट को कम कर सकते? जी हां, आप कर सकते हैं. कैसे इसमें हम आपकी मदद करेंगे. पेट पर जमी चर्बी (Lose Belly Fat) से अगर आप परेशान हैं, तो हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं.