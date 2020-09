How To Care Alzheimer's?: अल्जाइमर से पीड़ित लोगों की देखभाल करने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स!

हर दिन हमारे सामने परिवार के किसी सदस्य की शारीरिक और कार्यात्मक क्षमताओं को घटते हुए देखना आसान नहीं है. अल्जाइमर रोग वाले व्यक्ति की देखभाल की मांग प्रक्रिया कभी-कभी देखभाल करने वालों को अवसाद में धकेल सकती है. हर दिन देखभाल करने वाले अनुभव को व्यस्त और तनावपूर्ण बनाने के लिए नई चुनौतियां लाता है.

इन टिप्स से आप अल्जाइमर्स की देखभाल को अच्छे अनुभव में बदल सकते हैं.

यद्यपि अल्जाइमर से पीड़ित लोग मस्तिष्क विकृति से पीड़ित हैं और वे अपनी दिनचर्या की गतिविधियों को पहले की तरह नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं. रोगी को सहायता के बिना, सुरक्षित रूप से उतना काम करने की अनुमति दें. उदाहरण के लिए, ड्रेसिंग टेबल पर अपने कपड़े रखें, उन्हें अपनी पसंद के कपड़े लेने के लिए प्रोत्साहित करें और अपने कपड़े पहनें. अगर कुछ ऐसी गतिविधि है जो रोगी को करने में आनंद मिलता है, तो उन्हें अक्सर ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें.

Alzheimer's day: You should help your loved ones suffering from Alzheimer's with day to day activities