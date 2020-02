How Do You Keep Your Hair Healthy: बालों की देखभाल कैसे करें? अक्‍सर लोग इस सवाल का जवाब तलाशते हैं और बालों की देखभाल के घरेलू नुस्खे या बालों की देखभाल के उपाय (Hair Care Remedies) तलाशते हुए वह अपने बालों को नुकसान (Damaged Hair) पहुंचा लेते हैं. हम सभी के बालों का टेक्‍सचर अलग होता है. कुछ लोगों के बाल स्‍ट्रेट होते हैं तो कुछ के बाल कर्ल यानी घुंघराले. पर वो कहते हैं न हमें हमेशा दूसरे की थाली का घी ज्‍यादा लगता है. जिनके बाल स्‍ट्रेट होते हैं वे जानना चाहते हैं क‍ि घुंघराले बाल कैसे बनाएं (How To Get Curly Hair) या घर बैठे घुंघराले बाल कैसे बनाएं तो वहीं कर्ली हेयर वालों को यह जानना है क‍ि घुंघराले बालों को सीधा कैसे करें. बहरहाल, मामला सारा बालों की देखभाल (Hair Care) पर आकर अटकता है.

घुंघराले बाल वैसे तो दिखने में काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें संभालना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में इन्हें खास ध्यान देने की जरूरत पड़ती है और अगर इनकी देखभाल अच्छे से की जाए, तो इनसे आपके व्यक्तित्व को एक अलग ही लुक मिलता है. यहां हम आपको बताते हैं कुछ खास टिप्स (Hair Care Tips) जिन्हें अपनाकर अपने घुंघराले बालों का बखूबी ध्यान रखा जा सकता है..

कैसे करें घुंघराले बालों की देखभाल, ये 5 टिप्‍स आएंगे काम (How To Maintain Curly Hair, How to Manage Curly Hair)

How Do You Keep Your Hair Healthy: बालों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए तनाव से दूर रहें.

1. क्लीनिंग और कंडीशनिंग (How to Wash Curly Hair)

अपने घुंघराले बालों के हिसाब से एक उपयुक्त शैम्पू, कंडीशनर और सीरम का चुनाव करें. अतिरिक्त पोषण और कंडीशनिंग को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जिसमें थोड़ा गाढ़ापन हो. घुंघराले बालों को अधिक नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे सिर की त्वचा या स्कैल्प से जो तेल निकलता है, वह बालों तक सही से पहुंच नहीं पाते हैं और यही वजह है जिसके चलते घुंघराले बाल ज्यादा उलझे हुए और बेजान होते हैं. बालों की डीप कंडीशनिंग को अपनी आदत बना लें. घुंघराले बालों के लिए मिल्क क्रीम कंडीशनर भी काफी फायदेमंद हो सकता है.

2. चौड़े दांतों वाली कंघी का करें उपयोग ( How to Comb Curly Hair)

बालों की जड़ों या बीच में से कंघी कभी न करें. इससे बाल और भी ज्यादा टूटने लगते हैं और दोमुंहे बालों की भी समस्या पैदा हो जाती है. बालों को हमेशा पहले नीचे की ओर से कंघी करें और धीरे-धीरे ऐसे ही जड़ों तक जाए. घुंघराले बालों की देखभाल ऐसे ही की जानी चाहिए.

How to Manage Curly Hair: बालों की जड़ों या बीच में से कंघी कभी न करें.

3. ऑयल-बेस्ड हेयर मास्क का करें इस्तेमाल (How To Care For Curly Hair: Natural Tips & Hacks)

ऐसा कहा जाता है कि घुंघराले बालों में आसानी से उलझने और बेजान होने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि स्कैल्प से उत्पन्न नैचुरल ऑयल बालों तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाते हैं, ऐसे में ऑयल-बेस्ड कंडीशनर जैसे कि कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल इत्यादि के साथ अपने बालों की गहराई से कंडीशनिंग करें. आप इन्हें हेयर मास्क के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें अप्लाई कर 10-15 तक के लिए बालों में वैसे ही छोड़ दें और फिर अच्छे से धो लें. इससे बाल काफी सुलझ जाएंगे और उनमें चमक बनी रहेगी.

4. हीट व स्टाइलिंग उत्पादों से बचें ( How to Style Curly Hair)

घुंघराले बाल काफी संवेदनशील होते हैं, ऐसे में इन्हें सुखाने के लिए ब्लो डायर्स, डिफ्यूजर्स इत्यादि का उपयोग न करें. इनके अलावा स्टाइलिंग उत्पाद जैसे कि स्प्रे या जेल का भी इस्तेमाल करने से बचें, इससे बाल और भी जल्दी खराब हो जाते हैं. बेहतर परिणाम के लिए टी-शर्ट की मदद से बालों को कुछ देर के लिए टैप करें और उन्हें स्वाभाविक रूप से सूखने दें और स्टाइलिंग के लिए हल्के से कोई तेल छिड़क दें.

5. सोते वक्त ऐसे करें रखरखाव (Sleeping With Curly Hair)

रात में सोने से पहले बालों को ऊपर की ओर अच्छे से जुड़ा बना लें. अगर बाल छोटे हैं, तो सैटिन हेयर रैप पहनकर गहरी नींद लें.(इनपुट-आईएएनएस)

