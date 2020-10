एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए? जानें ज्यादा Salt खाने के नुकसान, आप ज्यादा नमक खा रहे हैं, कैसे पता करें?

How Much Salt In A Day Is Healthy: नमक की अधिक खपत स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है

खास बातें एक दिन में आधा चम्मच नमक का सेवन करना चाहिए.

ज्यादा नमक का सेवन लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है.

यहां जानें कैसे पता करें कि आप ज्यादा नमक खा रहे हैं.

How Much Salt In A Day Is Healthy: भारतीय आहार सोडियम से भरपूर होता है. नमक की अधिक खपत स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है. कई लोग खाने के ऊपरे से भी नमक (Salt) डालकर खाते हैं. क्या ऐसा करना ठीक है? एक दिन में कितना नमक खाएं? (How Much Salt To Eat In A Day) हेल्थ एक्सपर्ट खाने में कम से कम नमक का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. कई लोगों का यह भी मानना होता है कि कम नमक खाने से ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) लो हो जाता है. क्या ऐसा वाकई होता है? ज्यादा नमक खाने के नुकसान (Disadvantages Of Eating Too Much Salt) क्या होते हैं, क्या आप जानते है? समय के साथ अत्यधिक नमक गुर्दे को अपूरणीय क्षति का कारण बन सकता है. ज्यादा नमक रक्तचाप बढ़ाता है, जिसे हाइपरटेंशन के रूप में जाना जाता है.