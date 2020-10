Vitamin A Deficiency: विटामिन ए की कमी से कमजोर होती हैं आंखें और इम्यूनिटी, इन 17 फूड्स से करें Vitamin A की कमी को दूर!

Foods Rich In Vitamin A: इन फूड्स का सेवन कर दूर करें विटामिन ए की कमी

खास बातें विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए जिम्मेदार विटामिन है.

विटामिन ए की कमी से इम्यून सिस्टम प्रभावित हो सकता है.

यहां जानें क्या खाने से दूर होगी शरीर में विटामिन ए की कमी.

Food To Avoid Vitamin A Deficiency: हमारे शरीर में किसी भी विटामिन की कमी बॉडी फंक्शन को प्रभावित करती है. शरीर में हर विटामिन (Vitamin) का अलग काम है. इसी तरह से विटामिन ए (Vitamin A) भी कई कार्यों को करने के लिए जाना जाता है. विटामिन ए की कमी (Vitamin A Deficiency) से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इनमें से मुख्य हैं आंखों की रोशनी (Eye Sight) का कम होना और इम्यून सिस्टम (Immune System) का कमजोर होना. विटामिन एक के फायदे (Benefits Of Vitamin A) कई हैं. विटामिन ए की कमी को दूर करने के तरीके (Ways To Overcome Vitamin A Deficiency) कई हैं, लेकिन अगर आप विटामिन ए से भरपूर फूड्स (Foods Rich In Vitamin A) का सेवन करते हैं, तो आप नेचुरल तरीके से इस विटामिन की कमी को दूर कर सकते हैं.