How To Check Egg Is Bad: अंडा खराब है या सही? बिना फोड़े इन 5 आसान तरीकों से पता करें!

Eggs Are Good Or Bad: कई दिन तक रखें अंडे को कैसे पहचानें कि यह सही या खराब?

खास बातें ज्यादा समय रखने से अंडे की गुणवत्ता कम होने लगती है.

यहां 5 तरीके हैं जिनसे पता कर सकते हैं कि अंडे खराब हो गए हैं.

अंडे कई हफ्तों तक रखने के बाद भी खाने योग्य हो सकते हैं.

How To Tell If Eggs Good Or Bad: हम सभी दुकान में जाते हैं और अंडे के बिना जांच परख किए घर लेकर आ जाते हैं. उसमें से हो सकता है कई अंडे (Egg) खराब निकल जाएं. ऐसे में आपके पास क्या तरीका कि आप पहचान पाएं कि आपने जो अंडा लिया है वह सही है या खराब. आपको अंडे की जांच करने के तरीके (Ways To Check Eggs) पता होने चाहिए. या हो सकता है कि आप एक अंडा फ्रिज से निकालते हैं, लेकिन आपको यह याद नहीं रहता कि अंडा फ्रिज में कब से है. यह सच है कि समय के साथ अंडे की गुणवत्ता कम होने लगती है क्योंकि अंदर हवा का इन पर लगातार दबाव रहता है. हालांकि, एक अंडा "खराब होत हो जाता है" जब यह बैक्टीरिया या मोल्ड के कारण विघटित होने लगता है. वास्तव में, आपके अंडे कई और हफ्तों तक खाने के लिए पूरी तरह से अच्छे हो सकते हैं.