Detox Liver Naturally: लीवर की गंदगी को नेचुरल तरीके से साफ करने के लिए इन 5 फूड्स को आज ही डाइट में करें शामिल!

Detox Liver Naturally: शरीर के सभी अंगों में से, जिगर सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है.

खास बातें लीवर को समय-समय पर डिटॉक्स करना काफी जरूरी है.

नेचुरल तरीके से लीवर को डिटॉक्स करने के जानें तरीके.

हेल्दी और साफ लीवर पाने के लिए इन फूड्स का करें सेवन.

How To Detox Liver Naturally: अगर आप दिन के दौरान बहुत थका हुआ है या सिर्फ आंत और पाचन संबंधी समस्याओं (Digestion Problems) से जूझ रहे हैं, तो एक मौका है कि आपका लीवर (Liver) एक्स्ट्रा काम कर रहा है. आपके शरीर के सभी अंगों में से, जिगर सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है और इसका उपयोग कई प्रकार के कार्यों को करने में किया जाता है, जिनमें से रक्त से विषाक्त पदार्थों (Toxins) को निकालना, यानि खून की गंदगी को दूर करना, शराब को चयापचय करना, लैक्टेट को एनर्जी में बदलना, एंजाइमों को सक्रिय करना, वसा को विनियमित करना है, पित्त का उत्पादन और उत्सर्जन और आवश्यक विटामिन, खनिज और ग्लाइकोजन का भंडारण शामिल है. लीवर के बिना हमारा शरीर कई कार्यों को नहीं कर सकता है. लीवर खराब होने या लीवर में गंदगी होने पर इसकी कार्यक्षमता पर असर हो सकता है. ऐसे में लीवर को डिटॉक्स करने के लिए उपाय (Remedy To Detox The Liver) करना जरूरी है.