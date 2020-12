Mental Health: एंजाइटी को दूर कर मन को शांत रखने के लिए यहां हैं कई असरदार टिप्स

How To Reduce Anxiety: चिंता आपके मूड और दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है

खास बातें चिंता आपको कई प्रकार की भावनाओं को महसूस करा सकती है.

चिंता के लक्षणों को नियंत्रित करना काफी ज्यादा जरूरी है.

नियमित व्यायाम समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भूमिका निभाता है

How To Get Rid Of Anxiety: चिंता एक बेचैनी, आशंका या बेचैनी की भावना है जो आमतौर पर भविष्य में अनिश्चित परिणामों से संबंधित होती है जैसे- क्या होगा. लगभग हर कोई कुछ अतीत, वर्तमान या भविष्य की घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में चिंतित महसूस करता है. सामयिक चिंता (Anxiety) का अनुभव करना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन एक चिंता विकार अलग है. अगर आप अक्सर चिंता का सामना कर रहे हैं और यह आपके दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को प्रभावित करने लगा है, तो आपको पेशेवर मदद की आवश्यकता हो सकती है. डब्ल्यूएचओ के अनुसार, प्रत्येक 13 व्यक्तियों में से एक चिंता विकार से पीड़ित है, लेकिन चार पीड़ितों में से केवल एक व्यक्ति पेशेवर मदद की तलाश करता है.