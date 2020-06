कैसे पहचानें किसी करीबी में डिप्रेशन के लक्षण, यूं कर सकते हैं मदद

Depression Symptoms: डिप्रेशन को बातों से और सोच से समझा जा सकता है.

खास बातें डिप्रेशन को बातों से और सोच से समझा जा सकता है.

अवसाद ऊर्जा या थकान की कमी के साथ आता है

खुद पर विश्वास कम होना अवसाद का संकेत है.

Helping Someone with Depression: अवसाद या डिप्रेशन क्या है (What is Depression) , असल में यह एक ऐसा रोग है जो शारीर‍िक रूप से स्वस्थ होने पर भी जानलेवा साब‍ित हो सकता है. अवसाद या ड‍िप्रेशन को झेल रहे किसी व्यक्ति‍ द्वारा खुदकुशी या आत्महत्या (Suicide) जैसी खबरें अक्सर देखने और सुनने को मिलती हैं. ऐसा क्यों होता है. कोई हंसता खेलता शख्स अवसाद के कारण जान (Suicidal Thoughts) दे देता है. डॉ कोमल चंदिरामानी का कहना है कि अक्सर लोगों को लगता है कि अवसाद किसी एक बात को लेकर होने वाला छोटा-मोटा तनाव (Stress) है, जो एकदम से किसी के मन को और दिमाग में इस तरह के व‍िकल्प को पैदा कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं. असल में तनाव या अवसाद जिसे अंग्रेजी में डिप्रेशन (Depression) कहा जाता है, धीरे-धीरे विकसित होता है.