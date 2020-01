How to Lose Weight Fast: वजन कम करने और मोटापा घटाने के लि‍ए अपने आदतों पर ध्‍यान दें.

खास बातें स्‍वाद के चक्‍कर में बहुत ज्‍यादा न खाएं. तेजी से वजन घटाने के लि‍ए आज ही छोड़ें ये 5 आदतें वजन कम करने के लिए भोजन को संतुलित करने की जरूरत है.

How to Lose Weight Fast: अगर आप भी नए साल में कई क‍िलो वजन कम (Weight Loss) करने का लक्ष्‍य बना चुके हैं और अब जरा सा कन्‍फ्यूजन महसूस कर रहे हैं, तो तेजी से वजन कम करने के उपाय (Weight Loss Tips) और वजन घटाने के आसान तरीके तलाशने के अलावा अपनी कुछ आदतों पर भी ध्‍यान दें. यहां हम आपको बताएंगे ऐसी 5 आदतों के बारे में जो तेजी से मोटापा और पेट की चर्बी कम (Losing Belly Fat) करने के लिए आपको छोड़नी बहुत जरूरी हैं . तो अगर आप तेजी से वजन घटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यह समझना होगा क‍ि वजन कम करने के लिए भोजन को संतुलित करने की जरूरत है. इसके साथ ही साथ वजन कम करने के ल‍िए योगा (Yoga For Weight Loss) का सहारा भी लिया जा सकता है. वजन कम करना उतना मुश्‍क‍िल नहीं, ज‍ितना उसे बरकरार रखना है. अगर आप मोटापे से परेशान हैं और मोटापा घटाना चाहते हैं तो भी आपको वजन कम करने के ल‍िए एक्‍सरसाइज (Exercise For Weight Loss) करने की जरूरत होगी. लेक‍िन क्‍या आप जानते हैं क‍ि आप चाहे क‍ितना ही प्रयास कर लें आपक वजन कम करने और उसे बनाए रखने में तब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकते जब तक क‍ि आप अपनी कुछ आदतों को छोड़ नहीं देते. और वो आदतें क्‍या हैं यह हम आपको बताते हैं.

तेजी से वजन घटाने के लि‍ए आज ही छोड़ें ये 5 आदतें (Bad Habits You Should Quit To Lose Weight)

1. नाश्‍ता न करना:

अगर आप भी यह सोच रहे हैं क‍ि सुबह का नाश्‍ता छोड़ कर आप कई क‍िलो वजन कम कर सकते हैं, तो आप एक गलतफहमी का श‍िकार हैं. नाश्‍ता छोड़ कर आप बस कुछ बीमार‍ियों को बुलावा दे सकते हैं यह क‍िसी भी तरह से आपके लिए हेल्‍दी हैबि‍ट साबि‍त नहीं होगी. नाश्‍ता छोड़ने पर आप फास्‍ट फूड और स्‍नैक्‍स के लिए छुकाव महसूस करते हैं और दोपहर के खाने में जरूरत से ज्‍यादा खाते हैं.



2. नींद पूर न करना

हो सकता है क‍ि आपको लगे क‍ि वजन से नींद का क्‍या नाता. लेकिन यह सच है क‍ि अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है. कई शोध यह बात कह चुके हैं क‍ि पूरी और अच्‍छी नींद न लेने पर वजन बढ़ना, तनाव और मोटापे जैसी समस्‍याएं बढ़ती हैं.

3. ओवरईटिंग

हो सकता है क‍ि आपको लगे क‍ि एक तरफ तो हम ब्रेकफास्ट करने की सलाह दे रहे हैं दूसरी तरफ कम खाने की... तो हम आपको यह बताना चाहते हैं क‍ि आपको यह समझने की जरूरत है क‍ि कब आपका पेट भर चुका है. स्‍वाद के चक्‍कर में बहुत ज्‍यादा न खाएं. उतना ही खाएं जि‍तने में आपका पेट भरा हुआ महसूस हो. आयुर्वेद तो हमेशा पूरा पेट भरकर न खाने की सलाह देता है. यह चयापचय को बेहतर बनाता है जो वजन कम करने में अहम भुम‍िका न‍िभाता है.

4. कम पानी प‍ीना

वजन कम करने के लि‍ए भोजन में बदलाव के साथ ही साथ यह भी याद रखें कि आप दि‍न में भरपूर पानी पि‍एं. पानी शरीर को ड‍िहाइड्रेट नहीं होने देता और शरीर से व‍िषाक्‍त पदार्थों को भी बाहर करता है, जो वजन को कम करने में मददगार है.

5. बिना डाइटिशियन की सलाह के डाइटिंग

यह एक ऐसी आदत है ज‍िसे छोडना जरूरी है. अक्‍सर हमें कोई बताता है क‍ि उसने फलां डाइट से फलां क‍िलो वजन कम कर ल‍िया है या किसी ने वजन कम करने के ल‍िए क‍िसी जूस का सेवन किया तो हम दोस्‍तों से उनकी टिप्‍स लेकर उसे अपना लेते हैं या डाइट को फॉलो करने लगते हैं. हो सकता है क‍ि ऐसा करने से आपका वजन कम हो जाए लेक‍िन यह आदत जीवन भर के ल‍िए कोई बीमारी दे सकता है. तो अगर आप डाइटिंग करना चाहते हैं तो डाइटिशियन की सलाह से ऐसा करें.

