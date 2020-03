Weight Loss Diet: वजन कैसे घटाएं? तेजी से वजन कम करेंगी ये 5 चीजें, आज ही करें Diet में शामिल

खास बातें सेहतमंद तरीके से वजन कम करना ही सबसे अच्‍छा व‍िकल्‍प है. रसोई में मिलने वाली ये चीजें मेटाबॉलिज्म और पाचन को दुरुस्त बनाती हैं मोटापा घटाने वाली एक्‍सरसाइज (Weight Loss Exercise) भी करने की जरूरत है.

Weight Loss Tips: क्या आप अपना वजन घटाना चाहते हैं? आज वजन कम करने की होड़ इतनी ज्‍यादा है कि हर कोई वजन को तेजी से कम (Lose Weight Fast) करना चाह रहा है. बिना इस बात को जाने या समझे कि उसे असल में वजन कम करने की जरूरत है या नहीं. आपको वजन कम करना (Weight Loss) चाहिए या नहीं इस बात का पता लगाने के लिए बीएमआई देखा जाता है. यह बॉडी मास इंडेक्‍स होता है. जो आपको यह बताता है कि आपको कितना वजन (How Much Weight Can You Lose) करने की जरूरत है. अगर आपका बीएमआई (BMI) आपको यह कहता है कि आपको वजन घटाने की जरूरत है तो यकीनन आप तेजी से वजन कम करने के लिए घरेलू नुस्‍खे (Reduce Weight Naturally) तलाश रहे होंगे. ऐसे उपाय भी खोज (Home Remedies) रहे होंगे जो एक हफ्ते में कई किलो वजन कम करने में मददगार हों. कुछ लोग तो वजन कम करने के लिए दवा (Weight Loss Medicine) तक लेते हैं. लेकिन यह सही नहीं. सेहतमंद तरीके से वजन कम करना ही सबसे अच्‍छा व‍िकल्‍प है. और इसमें आपको वजन कम करने के लिए भोजन को बैलेंस (Weight Loss Diet) करने के साथ ही साथ मोटापा घटाने वाली एक्‍सरसाइज (Weight Loss Exercise) भी करने की जरूरत है.

मोटापा कम करने तो आपको यहां-वहां देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रसोईघर में ही कुछ ऐसे तत्व आपको मिल जाएंगे जो वजन कम करने में आपकी मदद करेंगे. आहार और व्यायाम वजन कम करने का स्वास्थ्यवर्धक जरिया है, लेकिन किसी को यह नहीं पता है कि उनकी रसोईघर में ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनका वजन कुछ किलोग्राम तक कम करने में मदद कर सकता है. प्रतिदिन के आहार में रसोईघर के उन कुछ तत्वों को शामिल करना आपके वजन कम करने में काफी प्रभावी हो सकता है.

तेजी से वजन कम करने में मदद करेंगी ये 5 चीजें (5 Most Weight Loss Friendly Foods)

आपकी रसोई में आसानी से मिलने वाली ये पांच चीजें मेटाबॉलिज्म और पाचन को दुरुस्त बनाती हैं और वजन कम करने में मदद करती हैं.

1. वजन कम करेगी दालचीनी :

आयुर्वेद में दालचीनी का प्रयोग इसके कीटाणुनाशक, जलन कम करने, एंटी-बैक्टिरियल गुणों के कारण किया जाता है. जब बात वजन कम करने की आती है, तो मीठी सुगंध वाला यह तत्व मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है. सुबह उठने के बाद सबसे पहले दालचीनी मिला पानी का सेवन करने से यह भूख कम करने में मदद करने के साथ बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है.

2. मोटापा घटाने में मददगार है काली मिर्च :

आयुर्वेद के अनुसार, काली मिर्च वजन कम करने में काफी प्रभावी है. यह शरीर के ब्लॉकेज को घटाता है, सर्कुलेशन को सुचारु करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. यह शरीर को डिटॉक्स करने के साथ चर्बी को भी कम करता है.

3. अदरक घटाएगी पेट की चर्बी :

आयुर्वेद का यह जादुई तत्व मेटाबॉलिज्म को 20 प्रतिशत तक बढ़ा देता है, यह पेट को स्वस्थ रखता है, चर्बी को घटाता है और शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है. इसमें ज्वलन कम करने वाले और एंटी-बैक्टीरियल तत्व हैं. इसके निरंतर सेवन से न सिर्फ आपका वजन कम होता है, बल्कि यह आपके पूरे स्वास्थ्य को दुरुस्त रखता है.

4. तेजी से मोटापा कम करने में मदद कर सकता है नींबू :

खाने में इस्तेमाल से या सलाद पर डालकर नींबू के सेवन से वजन काफी जल्द कम होता है. नींबू में विटामिन सी और घुलने वाली फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है, जिससे कई स्वास्थयवर्धक फायदे होते हैं. नींबू से हृदय संबंधी बीमारी, एनीमिया, किडनी में पथरी, सुचारु पाचन और कैंसर में फायदा मिलता है.

5. वजन कम करने के लिए आहार में शामिल करें शहद :

बिस्तर पर जाने के ठीक पहले शहद के सेवन से नींद के शुरुआती घंटों में कैलोरी कम होती है. शहद में शामिल फायदेमंद हार्मोन से भूख कम लगती है और तेजी से वजन कम होता है. इसके इस्तेमाल से पेट की चर्बी आसानी से कम होती है (इनपुट-आईएएनएस)

Best Age to Get Pregnant: जानें क्या है बच्चे पैदा करने की सही उम्र, 30 के बाद बेबी प्लानिंग और रिस्क