How to Lose Weight Fast: ये 3 टिप्स कम करेंगे आपका वजन! दिनचर्या में करें शामिल How can I lose weight fast: लोग पूछतें हैं कि तेजी से वजन कम करने के उपाय क्या हैं. अगर वजन कम करने के लिए घरेलू उपाय मिल जाए तो फिर दिक्कत ही क्या है.