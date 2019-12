सर्दियों में कैसे तेजी से घटाएं वजन? बिना जिम, योग और एक्सरसाइज के मोटापा दूर करेगी यह एक चीज

खास बातें अजवाइन में एंटीसेप्टिक और एंटीइंफ्लेमेट्री गुण होते हैं. अजवाइन का पानी तेजी से वजन घटाता है. सर्दियों में शहद आपकी सेहत को बहुत फायदे पहुंचाता है.

How To Lose Weight Fast Naturally: सर्दियों के मौसम में योग, एक्सरसाइज (Yoga and Exercise) न करने या आलस की वजह से वजन कम (Weight Loss) करने के लक्ष्य में रुकावट आ सकती है. इसमें आपकी गलती भी नहीं. यह मौसम ही ऐसा है कि बिस्तर से निकनले या रजाई छोड़ने का मन ही नहीं करता. रजाई से न निकलने वाली बात तो ठीक है, लेकिन बिस्तर में बैठे-बैठे आप जो खाते हैं वह और भी खतरनाक हो सकता है. सर्दियों में वजन कम (Winter Diet Foods for Weight Loss) करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है. क्योंकि इस दौरान आप वजन कम करने के लिए भोजन या डाइट (Weight Loss Diet) को भले ही फॉलो करे लें, लेकिन इसके साथ ही योगा या एक्सरसाइज का कम हो जाना और गर्मागरम तला-भुना खाना, साग में जमकर मक्खन डालना ऐसी कुछ आदते हैं जो सर्दियों के मौसम में वजन बढ़ाने (Weight Gain) में मददगार होती हैं. तो अगर आप भी इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं और सर्दियों के इस आलस भरे मौसम में भी तेजी से वजन कम करना (Lose Weight Faster) चाहते हैं, वह भी बिना जिम, योग और एक्सरसाइज के... तो सोचना क्या चलिए जातने हैं-

बिना जिम, योग और एक्सरसाइज के सर्दियों में तेजी से घटाएं वजन (How To Lose Weight In Winter Without Exercising, Gym or Yoga)



अगर आप सर्दियों में आलस या ठंक की वजह से जिम नहीं जा पा रहे हैं और वजन तेजी से बढ़ रहा है. तो आपको बस किचन तक जाना है और अजवाइन का डब्बा निकालना है. जी हां, तेजी से वजन घटाने या मोटापा कम करने के लिएक आप अजवाइन की मदद ले सकते हैं. इतना ही नहीं अजवाइन पेट पर जमी वसा को भी कम करने में मददगार तो जरा सोचिए बिना जिम में पसीने बहाए या योगा के लिए बिस्तर छोड़े ही आप कई किलो घटा सकते हैं.

कैसे सर्दियों में वजन कम करने में मददगार है अजवाइन

1. अजवाइन में एंटीसेप्टिक और एंटीइंफ्लेमेट्री गुण होते हैं. जो वजन घटाने की प्रकिया को तेज करते हैं.

2. छोटे से इस मसाले में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो टॉक्सिन्स को शरीर बाहर करने में मदद करते हैं. इस तरह यह तेजी से वजन घटाने में मदद कर सकती है.

वजन घटाने और मोटापा कम करने के लिए कैसे करें अजवाइन का इस्तेमाल

सर्दियों में वजन कम करने के लिए आप अजवाइन को कई तरीकों से अपने आहार में शामिल कर सकते हैं. तेजी से वजन कम करने के लिए इन 2 तरीको से अजवाइन का करें इस्तेमाल -

How To Use Ajwain For Weight Loss: अजवाइन तेजी से वजन कम करने में मददगार हो सकती है.



तेजी से वजन कम करने के लिए लें अजवाइन का पानी

सर्दियों के मौसम में मां ने अजवाइन के लड्डू तो पक्का बनाए होंगे. लेकिन क्या आपको पता है कि अजवाइन का पानी पी कर इस मौसम में आप वजन भी कम कर सकते हैं. अजवाइन का पानी तेजी से वजन घटाता है. आपको करना यह है कि दो चम्म अजवान भून कर कर दो गिलास पानी में डालकर उबालें. जब यह आधा रह जाए तो इसे छान कर रख लें और दिन में तीन से 4 बार थोड़ा-थोड़ा पीएं. यह वजन को तेजी से कम कर सकता है.

मोटापा दूर करेगा शहद और अजवाइन का मेल

हम सभी जानते हैं कि सर्दियों में शहद आपकी सेहत को बहुत फायदे पहुंचाता है. गर्म पानी और शहद का मेल अपने आप में ही वजन कम करने के लिए काफी माना जाता है. लेकिन अगर आप इसे और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो इसमें अवजाइन भी शामिल करें. इसके लिए आपको करना यह होगा कि दो गिलास पानी में दो चम्मच अजवाइन को रातभर के लिए भिगो दें. सुबह छान कर एक चम्मच शहद मिलाएं और खाली पेट लें. ऐसा करने से वजन तेजी से कम हो सकता है.

