Immunity Boosting Juice: इम्यूनिटी बेहतर करेगा आंवला जूस, ये चीज डालने से होगा और भी फायदेमंद

How To Make Immunity Boosting Juice At Home: आंवला आमतौर पर हर भारतीय किचन में पाया जाता है. यह पोषक तत्वों से पैक एक आहार स्रोत है, जो आपके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है. आंवले में विटामिन सी (Vitamin C) की उच्च मात्रा होती है, जो प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी (Boost Immunity) को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है. आंवला आपकी त्वचा और बालों के लिए भी अच्छा है. आंवला रक्त शर्करा के स्तर यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल (Control Blood Sugar Levels) को नियंत्रित करने, आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, पाचन में सुधार और वज़न घटाने (Weight Loss) में मदद कर सकता है. सीने में जलन की शि‍कायत होने पर भी यह घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. आंवले का रस (Amla Juice) कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक उपाय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है. यह पौष्टिक पेय विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है और यकृत यानी लिवर फंशन को सही रखता है. आंवला जूस एक टैंगी ड्रिंक है, जिसे विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है. बेहतर स्वास्थ्य के लिए आंवला जूस का उपयोग करने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं.