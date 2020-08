Diet For Kidney Stones: किडनी स्टोन से बचाव के लिए अपनी आदतों में शामिल करें ये 3 काम, नहीं झेलना पड़ेगा स्टोन का दर्द!

Kidney Stone Prevention: किडनी स्टोन से रहना है दूर तो आज से ही करें ये 3 काम

खास बातें किडनी स्टोन के के दर्द को झेलें नहीं इन आदतों में करें बदलाव.

किडनी स्टोन से राहत पाने के लिए करें ये 3 काम.

किडनी स्टोन से बचाव के लिए खूब पानी पीना है जरूरी.

Diet For Prevent Kidney Stones: आजकल हम जिस लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं उससे कई बीमारियों का खतरा पैदा होने की आशंका बनी हुई है. इन्हीं में से एक है किडनी स्टोन (Kidney Stones). यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किडनी में कुछ ठोस चीजें पैदा हो जाती हैं. किडनी स्टोन से बचाव (Kidney Stone Prevention) करना काफी जरूरी है. किडनी का काम शरीर से नुकसानदायक टॉक्सिन को बाहर निकाल कर फेंकना और शरीर में पानी का स्तर और अन्य तरल पदार्थों, केमिकल और मिनरल का स्तर बनाए रखना होता है. ऐसे में किडनी को हेल्दी (Healthy Kedney) रखने के लिए हमेशा प्रयास करने चाहिए. किडनी स्टोन से राहत पाने के तरीके (Ways To Get Relief From Kidney Stone) कई हैं लेकिन आपको अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाना होगा जिससे यह स्थिति पैदा ही न हो. किडनी स्टोन की समस्या (Kidney Stone Problem) काफी कष्टदायक होती है. पथरी होने के कारण (Causes Of Kidney Stone) कई हो सकते हैं. किडनी स्टोर कोई मामूली चीज नहीं ये आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं.