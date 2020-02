Back Pain: कमर दर्द का रामबाण इलाज है ये योगासन, पीठ दर्द से राहत पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे, जल्द मिलेगा आराम!

खास बातें कमर दर्द से राहत दिलाएगा ये योगासन, और घरेलू नुस्खे. पीठ दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये टिप्स. गलत तरीके से उठने-बैठने से हो सकता है कमर दर्द.

Back Pain Yoga: बुजुर्ग ही नहीं कम उम्र के लोग भी कमर दर्द (Back Pain) और पीठ दर्द से परेशान रहते हैं. इससे राहत पाने के लिए कई लोग कमर दर्द की दवा (Back Pain Medicine) तो कुछ लोग कमर दर्द का इलाज (Back Pain Treatment) करने के लिए कमर दर्द के घरेलू नुस्खे (Back Pain Home Remedies) अपनाते हैं. कमर दर्द के कारण (Causes Of Back Pain) कई हो सकते हैं. इसकी मुख्य वजह है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी हो सकती है. कमर या पीठ दर्द होने पर जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं रहती है. कमर दर्द (Back Pain) से आपको झुकने तक में परेशानी हो सकती है. शरीर में अकड़न आपके हर काम को प्रभावित कर सकती है. कमर दर्द के कारणों में आपका गलत तरीके से उठना-बैठना या सोना भी हो सकता है साथ ही भारी सामान उठाने से भी पीट दर्द हो सकता है. कमर दर्द के कारण (Causes Of Back Pain) कई हो सकते हैं. दिनभर एक ही जगह पर बैठने जैसी ऑफिस में कुर्सी पर बैठे रहने से भी कमर दर्द की शिकायत हो सकती है. योग पीठ दर्द का रामबाण इलाज (Yoga Is A Panacea For Back Pain) साबित हो सकता है. पीठ दर्द का इलाज (Back Pain Treatment) कराने के साथ आप घरेलू नुस्खों या नेचुरल तरीके से भी कमर दर्द से राहत पा सकते हैं. कई ऐसे योगासन (Yoga) हैं जिन्हें रोजाना करने से आप कमर दर्द से छुटकारा पा सकता हैं. यहां हम ऐसे ही एक योगासन के बारे में बता रहे हैं अगर आप भी कमर दर्द से छुटाकारा पाने के बारे में जानना चाहते हैं तो ये योग करें.

कमर दर्द से राहत पाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

- लगातार एक ही जगह पर न बैटे रहें. ऑफिस में घंटों एक ही पोजिशन में बैठकर काम करने से कमर पर दबाव पड़ सकता है.

- अपनी जीवनशैली को सुधार लें तो इस दर्द से आराम पा सकते हैं.

- कई योगासन के अभ्यास से भी कमर और सर्वाइकल के दर्द को कम किया जा सकता है.

- शारीरिक स्थिति में सुधार कर और शारीरिक अभ्यास कर कमर दर्द से बचा जा सकता है.

- ध्यान रखना होगा कि लंबे समय तक एक ही स्थिति में अधिक देर तक न बैठें.

- बहुत अधिक देर तक बैठना जरूरी हो तो थोड़ी-थोड़ी देर में उठें.

- झटके से न तो बैठें और न ही उठें.

कमर दर्द के उपाय के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

- कई बार ओवर द काउंटर पैन किलर्स और गर्म सिकाई या बर्फ का इस्तेमाल करना पड़ सकता है.

- रोग की शुरुआती अवस्था में दवाओं, इलेक्ट्रिक स्टिम्यूलेशन, मेन्युअल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, लेजर थेरेपी दर्द और जकड़न कम करने में मदद मिल सकती है.

- ट्रैक्शन और लम्बर बेल्ट लगाने से भी आराम मिल सकता है.

- अपनी स्थिति के अनुसार ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां जारी रखें.

- हालांकि उन कामों से बचें जो दर्द बढ़ा रहा है.

Back Pain Yoga: भुजंगासन कर पीठ के दर्द से राहत पाई जा सकती है



कमर दर्द से छुटकारा दिला सकता है भजुंगासन

भुजंगासन पीठ के दर्द से राहत दिलाने में लाभदायक हो सकता है. भुजंगासन हमारे विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर और स्वाधिष्ठान चक्र को प्रभावित करता है. यह सर्वाइकल और पीठ दर्द के के लिए फायदेमंद माना जाता है. इस आसान को करने पर पेट पर बल पड़ने के कारण पाचन संबंधी रोग भी दूर हो सकते हैं.

ऐसे करें भुजंगासन

- पेट के बल लेट जाएं.

- सांस भरते हुए कमर से ऊपर वाला हिस्सा आगे की ओर उठाएं.

- पैर आपस में मिले रहें.

- गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें और कुछ पल इसी अवस्था में रखें

- सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे वापस आएं.

- गर्दन पीछे ही रखें और धीरे-धीरे पहले छाती तथा बाद में सिर को भी जमीन से लग जाने दें.

