Cold Weather Care: बर्फ की तरह जम रही है दिल्ली, इस रेमिडी से ठंड में भी लगेगी गर्मी, सर्दी, जुकाम और खांसी से मिलेगी राहत!

How To Stay Warm This Winter: राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को भी दिल्लीवासियों पर ठंड (Delhi Temperature) का प्रकोप जारी रहा और न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शहर में सुबह कहीं हल्का तो कहीं घना कोहरा छाया रहा. अधिकतम तापमान के 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. उन्होंने बताया कि सप्ताहांत में तापमान के चार डिग्री सेल्सियस (India Current Weather) तक जाने की संभावना है. ठंडा मौसम, अधिक आर्द्रता और हवा की गति के कम होने का असर लगातार वायु गुणवत्ता (Freezing Cold) पर पड़ रहा है. वायु गुणवतता सूचकांक बुधवार सुबह 367 रहा जो कि ‘बेहद खराब' श्रेणी में आता है. अब जब दिल्ली वाले ठंड में जम रहे हैं तो जरूरी है कि वे अपने आहार में कुछ ऐसा शामिल करें जो आपके शरीर को गर्मी देता रहे. इसके लिए हम आपको बताते हैं ऐसा आयुर्वेदिक काढ़ा (Ayurvedic Kadha) जो आपको ठंड के मौसम में भी गर्मी देगा और सर्दियों में होने वाले संक्रमणों से बचाएगा.

ठंड में भी लगेगी गर्मी, सर्दी, जुकाम और खांसी भी मिलेगी राहत, ट्राई करें ये पारंपरिक काढ़ा (How to Keep Warm During Winter)

How to Keep Warm in Winter: इस मौसम में कई तरह की बीमारियां और संक्रमण आपको घेर लेते हैं. जैसे सर्दी, खांसी और फ्लू वगैरह. तो यह जरूरी हो जाता है कि इनसे बचाव के उपाय किए जाएं. अक्सर लोग सर्दी जुकाम की दवा अंग्रेजी दवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सर्दी, जुकाम और खांसी के लिए घरेलू नुस्खे भी चुनते हैं. तो अगर आप भी ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम से राहत पाना चाहते हैं या शरीर को गर्मी देना चाहते हैं और इसके लिए प्राकृतिक उपचार (Cold Remedies) तलाशते हैं, तो हम आपको बताते हैं एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में जो आपकी ठंड के मौसम (Winter Season) में भी गर्मी जैसा अहसास करा सकता है. हम बात कर रहे हैं एक आयुर्वेदिक काढ़े की जो इस मौसम में ठंड की मार से बचाने (Cold Weather Care) में करेगा आपकी मदद.

Tips for Staying Warm in Cold Weather: ठंड से बचने के लिए इस काढ़े का इस्तेमाल किया जा सकता है.

ठंड से बचने के लिए कैसे बनाएं काढ़ा



काढ़ा बनाने के लिए जरूरी सामग्री:

2 लौंग

1 और आधा कप पानी

2 टी स्पून अदरक का रस (अदरक को कद्दूकस करके और उसमें से निचोड़कर इसका रस तैयार कर सकते हैं.)

1 चम्मच काली मिर्च पाउडर

3 तुलसी के पत्ते

1 चुटकी दालचीनी पाउडर (वैकल्पिक)

ठंड से बचाव के लिए काढ़ा बनाने का तरीका:

1. एक कप पानी को उबाल लें.

2. अब इसमें अदरक का जूस, तुलसी के पत्ते डालें और आंच धीमी कर दें.

3. इसे 2-3 मिनट तक छोड़ दें.

4. अब लौंग के साथ काली मिर्च पाउडर डालें.

5. एक मिनट और उबालें और आंच बंद कर दें. इस काढ़े को गरमगरम पियें.

ध्यान रहे : रात में बिस्तर पर जाने से आधे घंटे पहले इसे पिएं, और सुनिश्चित करें कि यह गर्म हो. आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने काढ़ा के ऊपर एक चुटकी दालचीनी पाउडर छिड़क सकते हैं.

