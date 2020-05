Covid-19 रिपोर्ट है Positive या परिवार में किसी को हुआ है कोरोनावायरस? जानें अब क्या करें

Covid-19: मरीज और देखभाल कर रहे व्यक्ति को संपर्क करते हुए मास्क और ग्लव्स पहनने चाहिए.

खास बातें संक्रमित व्यक्ति को एक बाथरूम वाले एक अलग बेडरूम में पृथक रखा जाना चाहिए.

संक्रमित व्यक्ति को खुद ही अपनी जगह को साफ करते रहना चाहिए

मरीज तक सफाई और भोजन की आपूर्ति घर के एक व्यक्ति को ही करनी चाहिए.

How to care for a person with COVID-19 at home: कोरोनावायरस (Coronavirus) से इस समय पूरी दुनिया जंग लड रही है. ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके मन में एक बार भी यह ड़र न आया हो कि 'कहीं मुझे कोरोनावायरस (Got Covid-19 Infection) तो नहीं हो गया.' कोरोना वायरस का यह ड़र (Gear of Covid-19 infection) सभी के मन में बैठ तो गया है, लेकिन इससे लड़ना भी हम सबको ही होगा. लड़ाई में सामाजिक दूरी, घर में रहकर, घर से निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल कर और अन्य सुरक्षा निर्देशों का पालन कर खुद को इससे बचाने के और सक्रमित न होने के प्रयास कर सकते हैं. लेकिन जीवन चलाने के लिए घर से निकला तो होगा ही न. ऐसे में संक्रमित होने का खतरा बना रहता है. क्या हो अगर परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव (confirmed or suspected coronavirus )निकल आए, तो क्या किया जाए. जानिए...