30 के बाद कैस करें त्वचा की देखभाल, बढ़ती उम्र में फाइन लाइंस, झुर्रियां से बचाव के नुस्खे

Skin Care routine for 30s: 30 साल की उम्र के बाद त्वचा की देखभाल कैसे करें. यह एक ऐसा सवाल है, जो हर उस महिला के मन में उठता है, जो 30 की हो गई हैं या होने वाली हैं. कैसे करें अपनी त्वचा की देखभाल (How to Take Care of Skin after 30) जब आप हो गए हों 30 साल (How to Take Care of Skin after 30) या इससे ज्यादा के जानें शहनाज हुसैन से... शहनाज हुसैन का कहना है कि ''यह बहुत जरूरी हो जाता है कि 30 साल की उम्र के बाद आप अपनी त्वचा का खास ख्याल रखें. तीस सावन देख लेने के बाद आपकी त्वचा रोजाना देखभाल मांगती है.'' तो अगर आप भी 30 की उम्र के बाद जवां दिखना चाहते हैं और अपनी त्वचा की देखभाल (Skin Care) आज से ही करें. असल में 30 की उम्र के बाद त्वचा पर बढ़ती उम्र के लक्षण या कहें निशान दिखने लगते हैं. 30 के बाद फाइन लाइंस, झुर्रियां वगैरह होने लगती हैं. क्य इनसे बचा जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं. लेकिन हां, आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं. फाइन लाइंस, झुर्रियां रोकने के कुछ घरेलू नुस्खे (Home Remedies) यहां जानें

त्वचा की देखभाल कैसे करें, 30 के बाद कैसा हो स्किन केयर रूटीन