Falling In Love with Your Best Friend: क्‍या आप अपनी बेस्‍ट फ्रेंड से प्‍यार करने लगे हैं और इस बात को लेकर चिंता में हैं कि ये बात उसे कैसे बताएं. ट्रि‍की सिच्‍युवेशन: अगर आप इस सिच्‍युवेशन को ठंग से हेंडल नहीं करेंगे, तो डर है कि आपकी फ्रेंडशिप भी खत्‍म हो सकती है. बट डू नॉट वरी, हम हैं न यहां आपकी हेल्‍प करने के लिए. हम बताते हैं कि ऐसी ट्रि‍की सिच्‍युवेशन में आपको क्‍या करना चाहिए.

कैसे करें अप्रोच

1. उन्‍हें एक केज्‍यूअल आउटिंग के लिए बाहर लेकर जाएं और ट्राई करें उनके साथ ओपन होने का.

2. क्योंकि वो आपकी बेस्‍ट फ्रेंड हैं इसलिए आपके लिए उनके रिएक्‍शन्‍स प्रिडिक्‍ट करना मुश्किल नहीं होगा. उनके रिजेक्‍शन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें.

3. ओल्‍ड वर्ल्‍ड स्‍टाईल- उन्‍हें एक लव लेटर लिख कर दें.

4. एक क्‍लॉज कॉमन फ्रेंड से हेल्‍प लें जो उससे ये पूछ सके कि क्‍या वो आपने बेस्‍टफ्रेंड को डेट करेगी?

5. अगर आपकी कॉमन फ्रेंड को ये आइडिया ठीक लगा तो आप अगला कदम उठा सकते हैं, और अगर नहीं तो उसी वक्‍त ये सोचना बंद कर दें, ताकि आप दोनों की फ्रेंडशिप खराब न हो, आफ्टर ऑल वो आपकी बेस्‍ट फ्रेंड हैं.

कैसे संभाले खुद को

1. पहली बात तो यह कि आपको अपने मन की बात उन्हें बताए बिना पीछे नहीं हटना चाहिए. और अगर आपको पीछे हटना पड़ भी रहा है, तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं.

2. बार-बार खुद से बहस न करें. यह न कहें कि आपको वह दोस्त नहीं प्यार के रूप में चाहिए. वे आपके अच्छे दोस्त हैं और इस दोस्ती को खराब न करें.

3. अगर आप उन्हें मन की बात बता चुके हैं और उनकी ओर से न आ चुकी है तो उन्हें बार-बार यही बात न कहें. कहीं यह न हो कि आप दोस्त को भी खो दें.

4. कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर चले जाएं. हो सकता है कि दूरी आने से मन हल्का हो.

5. सबसे जरूरी बात. सेड सॉन्ग न सुनें. यह हालात को बद से बदतर करेंगे.

