Hypotension: क्या होते हैं लो ब्लड प्रेशर के लक्षण, लो ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक करें!

How Do You Fix Low Blood Pressure: निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर (Low Blood Pressure) को हाइपोटेंशन (hypotension) भी कहा जाता है. कई लोग निम्न रक्तचाप या लो बीपी से परेशान तो होते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता. लो बीपी या निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर के लक्षण (Low Blood Pressure Symptoms) कई मामलों में दिखते ही नहीं या फिर हम इसे आप कमजोरी या भूख की वजह से हो रही परेशानी मान कर छोड़ देते हैं. बीपी से जुड़ी यह समस्या आमतौर पर विभिन्न अंगों में कम रक्त प्रवाह के कारण होते है. निम्न रक्तचाप कई बार किसी दूसरी सेहत से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. हर कोई कभी न कभी लो बीपी यानी निम्न रक्तचाप का अनुभव करता है. जब रक्तचाप कम होता है, तो आपके अंगों को पर्याप्त रक्त नहीं मिलता है, जो अनियंत्रित होने पर स्ट्रोक, दिल का दौरा या गुर्दे की विफलता का कारण बन सकता है. आपके शरीर में कई लक्षण (Signs and Symptoms) हो सकते हैं. यहां निम्न रक्तचाप के कुछ लक्षण दिए गए हैं, जिन्हें आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए.