Intermittent Fasting: वजन घटाने के लिए कारगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते समय इसके 5 साइडइफेक्ट्स का भी रखें ध्यान!

जब आप इस डाइट प्लान का पालन करते हैं और भूख लगने पर अपने शरीर को भूखा नहीं रखते हैं, तो यह वजन घटाने, बेहतर पाचन, डिटॉक्सिफिकेशन और यहां तक कि टाइप 2 मधुमेह के उलट जैसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है. हालांकि, उपवास की अवधि के दौरान कॉफी या चाय पीने और 16 घंटे तक उपवास रखने से भूख कम हो सकती है.

1. भूख कम लगना: अध्ययनों में पाया गया है कि रुक-रुक कर उपवास करने से समय के साथ भूख कम हो सकती है और इससे वजन कम करने में भी मदद मिल सकती है. लेकिन, पोषण की कमी, थकान, सिरदर्द और ऊर्जा की कमी का पालन करने की संभावना है. पूरे दिन प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए शरीर को अच्छे भोजन और पोषण की आवश्यकता होती है, और इसकी कमी से अच्छे से अधिक नुकसान होगा.

2. अशांत नींद: कुछ लोगों के लिए, खाली पेट सोना मुश्किल हो सकता है. अगर रात का भोजन 7 बजे या रात 8 बजे किया जाता है, तो रात 11 या 12 बजे तक भूख लगने की संभावना है. इंटरमिटेंट फास्टिंग के शुरुआती कुछ दिनों या हफ्तों के दौरान, खाने के पैटर्न में बदलाव के अनुकूल होना मुश्किल हो सकता है और चूंकि एक को उपवास के चरण में भोजन करने की अनुमति नहीं है, इसलिए नींद के पैटर्न में बदलाव हो सकता है.

3. क्रेविंग बढ़ना, मिजाज और चिड़चिड़ापन: भले ही इंटरमिटेंट फास्टिंग कार्ब्स, वसा और प्रोटीन के मामले में उदार है, लेकिन यह उपवास की अवधि कैलोरी प्रतिबंध की तरह ही काम करती है, तो भाग नियंत्रण और स्वस्थ खाने का अभ्यास करना, अधिमानतः कम-कैलोरी खाद्य पदार्थ है जो आपको प्रभावी रूप से वजन कम करने की जरूरी है. बढ़ी हुई क्रेविंग, मिजाज और चिड़चिड़ापन कैलोरी-प्रतिबंधात्मक आहार के कुछ शीर्ष दुष्प्रभाव हैं.

Do not starve yourself to fast in intermittent fasting