International Nurses Day 2020 Highlights: क्या है इस साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम और जानें इसका महत्व

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम 'नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ' है, जो विश्व स्तर पर नर्सों की भूमिका पर केंद्रित है. इस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन देशों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता है-



1. व्यावसायिक सुरक्षा और नर्सों का स्वास्थ्य: इसमें उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों तक पहुंच शामिल है.

2. मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन: COVID-19 महामारी के दौरान नर्स अपने मानसिक स्वास्थ्य में बाधा के दौरान चौबीसों घंटे काम कर रही हैं. डब्ल्यूएचओ देशों को समय पर वेतन, बीमार छुट्टी, बीमा और मानसिक सहायता के साथ नर्सों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है.

3. नर्सों को वित्तीय सहायता और उन्हें आवश्यक संसाधन प्रदान करना, जो उन्हें COVID-19 और भविष्य के प्रकोपों पर प्रतिक्रिया देने और नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं.

इस साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, डब्ल्यूएचओ और नर्सिंग नाउ, लोगों को नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर #RememerHealthHeros को बढ़ावा देकर कोरोनोवायरस के खिलाफ लड़ रहे थे.

"We mourn their loss and will never forget the #nurses who gave their lives during the #pandemic. We must build a global #healthcare system fit for heroes, in their honour." ICN CEO @HowardCatton#RememberHealthHeroes@WHO@NursingNow2020#IND2020#Nurses2020pic.twitter.com/3E8M1SDM5U