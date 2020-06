International Yoga Day 2020: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब है, थीम, इतिहास और महत्व, जानें Yoga Day के बारे में सबकुछ

International Yoga Day 2020: हर साल 21 जून (21June) को पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) मनाती है. कब मनाते हैं वर्ल्ड योगा डे (International Yoga Day 2020: Date), तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि साल 2015 से यह हर साल 21 जून को मनाया जाता है. अगर आपको मन में भी यह सवाल है कि 21 जून को ही योग दिवस (Yoga Day) क्यों मनाया जाता है, योग दिवस (World Yoga Day) की शुरुआत कैसे हुई, तो आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति के अनुसार, ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है. 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है. इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है. इसीलिए ही 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020: कब है, थीम, इतिहास, और महत्व (International Yoga Day 2020: Date, Theme, History, and Significance)

पहली बार कब मनाया गया था योग दिवस (International Yoga Day History):

अगर आप जानना चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो यह आज से छह साल पहले 2015 में पहली बार मनाया गया था. इस साल दुनिया छठा योग दिवस मना रही है. 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने को मान्यता दी थी. इस घोषणा के बाद अगले साल यानी 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा था.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 थीम (International Yoga Day 2020 Theme):

हर साल की तरह इस साल भी योग दिवस को एक थीम दी गई है. लेकिन इस साल कोरोनावायरस महामारी यानी कोविड 19 के चलते लोगों को ऐसी थीम दी गई है, जो सेहत और स्वस्थ्य को बढ़ावा देगी. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 थीम है घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना.

Happy International Yoga Day: योगा डे पर लोग अपने दोस्तों को मैसेज, कोट्स और फेसबुक पर विश भी करते हैं.

क्या रहीं इससे पहले की थीम (International Yoga Day Theme):

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 की थीम थी : सद्भाव और शांति के लिए योग (Yoga for Harmony and Peace)

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2016 की थीम थी : युवाओं को कनेक्ट करें (Connect the youth)

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2017 की थीम थी : स्वास्थ्य के लिए योग (Yoga for Health)

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2018 की थीम थी : शांति के लिए योग (Yoga for Peace)

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 की थीम थी : योगा फॉर हार्ट (Yoga for Heart)

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम है : घर पर योग, परिवार के साथ योग (Yoga at Home and Yoga with Family)

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का महत्व (International Yoga Day Significance):

हर साल 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का स्वस्थ जीवन पानी की दिशा में बहुत महत्व है. योग को प्राचीन भारतीय कला का एक प्रतीक माना जाता है. भारतीय योग को जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जावान बनाए रखने के लि‍ए महत्वपूर्ण मानते हैं. इस दिन को मनाने का उद्देश्य योग के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा करना है. योग डे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह जीवन को तनावमुक्त बनाने में मददगार हो सकता है.

