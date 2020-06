International Yoga Day 2020: कमर दर्द से परेशान लोगों के लिए कारगर हैं ये तीन योगासन, रोजाना करने से मिलेगा फायदा!

वहीं कुछ लोग सवाल करते हैं कि कमर दर्द से छुटकारा कैसे पाएं? (How To Get Rid Of Back Pain) तो इस इंटरनेशनल योगा डे जानें कि कमर दर्द के लिए योग (Yoga For Back Pain) कितना कारगर हो सकता है. साथ ही कमर दर्द के लिए योगासन (Yogasan) के बारे में भी जानें कि कौन सा आसन कैसे और कब करना फायदेमंद हो सकता है. योग हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रामबाण होता है.

इंटरनेशनल योग दिवस (International Yoga Day) की चर्चा हर कहीं है लेकिन योग किन-किन परेशानियों को दूर कर सकता है इसको लेकर लोगों में अभी भी संशय बना हुआ है. योग करने से कमर दर्द को कैसे ठीक करें? (How To Fix Back Pain) जैसे सवाल नहीं पूछने पडेंगे. यहां 3 योगासनों के बारे में बताया गया है जिनका रोजाना अभ्यास कर आप कमर दर्द से राहत पा सकते हैं.



कमर दर्द से राहत पाने के लिए रोजाना करें ये योगासन | Do This Yoga Daily To Get Relief From Back Pain

1. मत्स्यासन (Matsyasana)

मत्स्यासन का रोजाना अभ्यास करने से कमर दर्द से राहत पाने में मदद मिल सकती है. जो लोग कमर दर्द से परेशान हैं उन लोगों के लिए योग कमर दर्द से छुटकारा पाने का एक नेचुरल उपाय हो सकता है. यह एक ऐसा योगासन है जो आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ रीड की हड्डी को भी मजबूत बना सकता है.

मत्स्यासन करने का तरीका

- पीठ के बल लेट जाएं और पैरों को मिलाकर रखें.

- अपनी हथेलियों को हिप्स के नीचे लगाएं.

- इस दौरान हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी.

- अब कोहनियों को एक-दूसरे के करीब लाने की कोशिश करें.

- कोहनियों को कमर के पास रखें.

- अपने पैरों की पालथी मार लें.

- जांघें और घुटने फर्श पर सीधे रखें.

- सांस खींचते हुए सीने को ऊपर की तरफ उठाएं.

- सिर भी ऊपर की इतना उठाएं जिससे सिर का ऊपरी हिस्सा जमीन को छूता हुआ रहे.

2. चक्रासन (Chakrasana)

चक्रसन न सिर्फ को शरीर को लचीला बना सकता है बल्कि कमर दर्द से परेशान लोगों को राहत भी दिला सकता है. इस योगासन को करने के दौरान शरीर चक्र की तरह दिखता है. यह योगानस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज की तरह ही काम करता है. अगर आप रोजाना इस योगासन का अभ्यास करते हैं तो आपको कमर दर्द से छुटकारा पाने में फायदा हो सकता है.

चक्रासन करने का तरीका

- सबसे पहले चटाई पर सीधे लेट जाएं.

- अपने हाथों और पंजों के बल कमर को जितना हो सके, ऊंचा उठाएं.

- 1 या 2 मिनट तक इसी अवस्था में रहने के बाद धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं.

- इस आसन से कमर की मांसपेशियां लचीली हो सकती हैं और उन्हें मजबूती भी मिलती है.

3. भुजंगासन (Bhujangasana)

कमर दर्द के लिए यह सबसे कारगर योगासन हो सकता है. रोज सुबह इस योगासन का अभ्यास करने से आपको कमर दर्द से राहत मिल सकती है. कमर दर्द को दूर करने और रीढ़ का कड़ापन दूर करने में इस आसन का काफी फायदा मिल सकता है. अपनी दैनिक गतिविधियों के साथ इस एक योगासन को जोड़ने से आपको काफी फायदा हो सकता है.

भुजंगासन करने का तरीका

- सबसे पहले सीधे लेट जाएं.

- पैरों को सीधा रखें और हाथों को कंधों की सीध में लाएं.

- अब हाथों की सहायता से अपने शरीर के अगले हिस्से को ऊंचा उठाएं.

- ध्यान रहे कि शरीर का पिछला हिस्सा जमीन से टच रहे.

- इस अवस्था में 3 से 4 मिनट रहें, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि इस दौरान मांसपेशियों में खिंचाव न आ जाए.

- अब धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.