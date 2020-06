International Yoga Day 2020: पेट की गैस, किडनी रोगों, Weight Loss, पेट की चर्बी घटाने के लिए कारगर है ये एक योगासन!

यह योग इन सभी समस्याओं के लिए एक प्राकृतिक इलाज (Natural Treatment) माना जा सकता है. इस आसान के नाम कागासन को करने के बाद आपकी आकृति कौए जैसी ही होनी चाहिए. अगर आपको एसिडिटी (Acidity), लीवर, पेट और किडनी की समस्याएं हैं तो आपको रोजाना सुबह कागासन करना चाहिए. यह य़ोग आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है.

इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हम आपको यहां हम कागासन करने का तरीका (How To Do Kagasan) भी बता रहे हैं साथ कागासन के फायदे (Benefits Of Kagasan) भी आपके लिए लेकर आए हैं. कुछ सावधानियों के साथ आप इस योगासन को आसानी से कर सकते हैं.

कागासन करने के फायदे | Kagasan Method And Benefits

- पेट की चर्बी को कम करने में फायदेमंद है कागासन.

- पेट के साथ जांघों की चर्बी घटाने में भी करत है मदद.

- सांस से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं दूर.

- लीवर से जुड़ी परेशानियों से मिल सकती हैं निजात.

- पेट की गैस के लिए भी हैं जबरदस्त.

कागासन करने का तरीका

- सबसे पहले सीधे खड़े हों ताकि शरीर की मुद्रा सावधान की स्थिति में रहे.

- पैर के पंजे बिल्कुल सीधे और हथेलियां कमर से चिपकी हुई हों.

- कुछ देर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें.

- सांस धीमी, लंबी और गहरी हो.

- सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे दोनों पैरों को सटाकर इस प्रकार बैठ जाएं कि दोनों पैरों के बीच कोई अंतर न रहे.

- अब बाईं हथेली से बाएं घुटने को और दाईं हथेली से दाएं घुटने को इस प्रकार पकड़ें कि दोनों कोहनियां जांघों, सीने और पेट के बीच में आ जाएं.

- पैरों के पंजे बाएं-दाएं मुड़ने न पाएं और सामने की तरफ ही रहें. गर्दन, रीढ़ और कमर को भी बिल्कुल सीधा रखें.

- दाहिनी एड़ी से जमीन पर हल्का दबाव बनाते हुए गहरी सांस लेते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाएं.

- कुछ सेकेंड बाद सांस छोड़ते हुए सिर को दुबारा सामने की तरफ ले आएं.

- दुबारा बाईं एड़ी से जमीन पर दबाव बनाते हुए सिर को दाहिनी तरफ ले जाने का अभ्यास करें.

कागासन करते समय बरतें ये सावधानियां

हर आसन को करने का एक तरीका होता है अगर आपको एड़ियों, कमर, जांघों और घुटनों में परेशानी हो तो इस आसन को न करें. इसे करने के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.