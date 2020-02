Irregular Periods: पीरियड्स में गड़बड़ी या पीरियड्स अनियमित होना एक ऐसी समस्‍या है जिसका सामना बहुत सी महिलाएं करती हैं. लेकिन पीरियड्स (All About Periods) के बारे में सही जानकारी खुद महिलाओं में भी नहीं होती. कुछ लड़कियों को तो मासिक धर्म की शुरुआत (Starting your periods), मासिक धर्म चक्र के चरणों, मासिक धर्म की उम्र (Age of Periods) और मासिक धर्म की समस्याओं (Menstrual Problems) के बारे में पता ही नहीं होता. अक्‍सर लड़कियां इस बारे में जानकारी के लिए अपनी मां से बात करती हैं, लेकिन शर्म के चलते माएं भी बच्चियों से खुलकर बातें नहीं करतीं. कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं क‍ि मासिक धर्म किस उम्र में बंद होता है (Menopause: When It Begins) या 40 के बाद मासिक धर्म चक्र (Menstrual Cycles) में परिवर्तन किस तरह के होते हैं. अक्‍सर लोग इसी से जुड़े सवालों का जवाब देते रह जाते हैं क‍ि मासिक धर्म में परहेज (Irregular Periods Precautions) क्‍या होने चाहिए या पीरियड्स में परहेज किन चीजों से रखें. जबक‍ि मासिक धर्म का अधिक दिनों (Period Days) तक आना या बहुत दिनों के बाद आना, पीरियड्स पैन (Period Pain), पीरियड्स कितने दिन का (What Is The Normal Period Days) होता है या पीरियड्स कितने दिन चलता हैया बहुत जल्‍दी-जल्‍दी पीरियड्स का होना जैसी बहुत सी समस्‍याएं हैं जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए.

What Is PCOD, PCOS: क्या है पीसीओडी या पीसीओएस, प्रकार, लक्षण और कारण

Attention Girls! ये हैं वो 6 काम जो पीरियड्स में नहीं करने चाहिए...



क्‍या होता है अनियमित माहवारी कब दिखाएं डॉक्‍टर को (When Should You See a Doctor for Irregular Periods)

अक्‍सर पीरियड्स के जरा से इधर-उधर होने पर लोग घबरा जाते हैं क‍ि उनके पीरियड्स में गड़बड़ी हो रही है. यह बिलकुल 28 या 30 द‍िन से इधर-उधर होने पर वे डर जाते हैं, लेकिन अगर कभी-कभी होता है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. कभी-कभी यह सामान्‍य है. लेकिन अगर यह बार-बार हो रहा है. पीरियड्स जल्‍दी आ रहे हैं या फिर वे देर से आ रहे हैं. हेवी ब्‍लीडिंग है या फिर स्‍पॉटिन्‍ग है तो यह ठीक नहीं है. ऐसी स्‍थ‍िति में डॉक्‍टर को दिखाने की जरूरत होती है.

यौन इच्छा बढ़ाने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी को इन 4 एक्सरसाइज से करें दूर! होंगे और कई कमाल के फायदे



क्‍यों होते है इरेग्युलर पीरियड्स या अनियमित माहवारी के कारण (Irregular Periods: Possible Causes of a Missed Period)



देर से क्‍यों आ रहे हैं पीरियड्स ? अगर आप भी इस सवाल को लेकर दुविधा में हैं तो यह लेख आपके लिए है. कई बार खुल कर अनियमित माहवारी पर लड़कियां घर में बात तो कर लेती हैं, लेकिन ज्‍यादातर मामलों में अनियमित माहवारी के लिए घरेलू इलाज या आयुर्वेदिक दवा जैसे विकल्‍पों को चुनते हैं. अनियमित माहवारी और गर्भावस्था से जोड़कर देखा जा सकता है. अनियमित माहवारी का होम्योपैथिक इलाज का व‍िकल्‍प भी अक्‍सर लोग तलाशते हैं. लेकिन क्‍या आप जानते हैं क‍ि माहवारी सम्बन्धी समस्याएं ज्‍यादा अनदेखी नहीं की जानी चाहिए. अक्‍सर लोग शादी के बाद अनियमित अवधि को लेकर भी परेशान हो जाते हैं. तो अगर आप भी अनियमित माहवारी का सामना कर रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे की वजह क्‍या है तो ये हो सकते हैं अनियमित पीरियड्स के कारण-

Weight Loss: पेट की चर्बी, जांघों का फैट और बाजुओं पर झूलती चर्बी को कम करने में कमाल है यह सुपरफूड! रोजाना सेवन कर घटाएं वजन ​



पीसीओड़ी या पीसीओएस के कारण अन‍ियमित हो सकते हैं पीरियड्स (When Is Period Late)



लड़कियों और महिलाओं के बीच पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओएस (PCOS) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक मूल्यांकन, समय पर हस्तक्षेप और उचित उपचार की जरूरत होती है. सही समय पर निदान न होने पर पीसीओएस महिलाओं को अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं जैसे उच्च रक्तचाप (High BP), उच्च कोलेस्ट्रॉल, चिंता और अवसाद, स्लीप एप्निया, दिल का दौरा, मधुमेह और एंडोमेट्रियल, डिम्बग्रंथि व स्तन कैंसर के लिए कमजोर बना सकता है." महिलाओं के चेहरे पर मुंहासे और बाल वर्तमान में एक आम समस्या बन गए हैं इससे उनमें समाज में शर्म की स्थिति झेलने के साथ-साथ भावनात्मक तनाव और अवसाद की चपेट में आने का खतरा रहता है. इस समस्या को पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिन्ड्रोम, पीसीओएस (Polycystic Ovarian Syndrome) कहा जाता है, जिसका जल्दी ही उचित उपचार मिलने से भावनात्मक तनाव कम हो सकता है. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिन्ड्रोम वास्तव में एक मेटाबोलिक, हार्मोनल और साइकोसोशल बीमारी है, जिसका प्रबंधन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दिये जाने से रोगी के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. एक अध्यनन के मुताबिक, भारत में पांच में से एक वयस्क महिला और पांच में से दो किशोरी पीसीओएस से पीड़ित है. मुंहासे और हिरसुटिज्म पीसीओएस (PCOD Symptoms) के सबसे बुरे लक्षण हैं. यह भी पीरियड्स लेट आने की वजह हो सकती है.

PCOS Diet: क्या है पीसीओएस? PCOS के लक्षण, कारण और बचाव, जानें कैसा हो आहार

When Is Period Late: अक्‍सर लड़कियां समझ नहीं पातीं कि उनका पीरियड समय पर आया था या लेट.

कम पीरियड आना या ब्‍लीड‍िंग कम होना (एग ठीक से न बनना):

अक्‍सर किशोरियों यानी यंग लड़कियों में यह समस्‍या देखने को मिलती है क‍ि उनके पीरियड्स लेट आते हैं. इनमें कई बार 2-2 महीने तक पीरियड्स नहीं आते. कई मामलों में तो पीरियड्स में 6 महीने तक की देरी देखी गई है. अब सवाल उठाता है क‍ि पीरियड्स देर से आने की वजह क्‍या है. प्रसिद्ध स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ दिनेश कंसल से हमने इस बारे में बात की तो हमें पता चला कि इसका कारण क्‍या हो सकता है. असल में कई बार पीरियड्स लेट आने के पीछे वजह होते है एग्‍स का कम बनना. जब एग्‍स कम बनते हैं तो पीरियड्स लेट हो सकते हैं. इसके चलते आगे गर्भधारण में समस्‍या आ सकती है. इसका पता लगाने के लिए फॉलिकुलर स्टडी करानी होती है. जिससे यह पता चल जाता है कि एग्‍स कम क्‍यों बन रहे हैं.

क्या पीरियड के दौरान सेक्स सही है या ग़लत? डॉक्टर से जानें क्या करें और क्या नहीं

कितने दिनों का होता है सामान्‍य मासिक चक्र (Menstrual cycle: What's normal, what's not)

सामान्य मासिक चक्र 28 दिनों का होता है. इसके सात दिन ऊपर या नीचे हो सकते हैं. आमतौर पर मासिक धर्म में 7 दिन तक ब्‍लीडि़ंग हो सकती है. अगर इससे ज्‍यादा दिन तक खून बहने तो इसे अनियमित माना जाता है.

Benefits Of Papaya: पपीता कब्ज, कोलेस्ट्रॉल, पीलिया और मोटापे के लिए है असरदार उपाय! जानें और भी कई फायदे

जल्‍दी-जल्‍दी पीरियड्स आना या बहुत ज्‍याद ब्‍लीड‍िंग होना (Heavy Periods)

कई बार महिलाओं के साथ यह समस्‍या होती है क‍ि उनके पीरियड्स जल्‍दी-जल्‍दी आने लगते हैं या बहुत ज्‍याद ब्‍लीड‍िंग होने लगती है. कई बार इनमे बहुत ज्‍यादा खून बह जाता है, जो शरीर के हिमोग्‍लोब‍िन को कम कर सकते हैं. इसके पीछे कोई डिसऑर्डर, फाइब्रोइड्स, थिक एंडोमेट्रियम या ओवरी की सिस्‍ट वजह हो सकती है.

क्‍या सिजेरियन डिलीवरी के बाद नार्मल डिलीवरी हो सकती है? क्या कहते हैं डॉक्‍टर्स

पीरियड में ज्यादा ब्लड आने का कारण हो सकते हैं अडेनोमोसिस

अडेनोमोसिस भी पीरियड के दौरान बहुत ज्‍यादा ब्‍लड आने की वजह हो सकती है. यह एक फैली हुई गांठ की तरह होती है. इसमें पीरियड्स का दर्द धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और हर साइकल में ब्‍लड फ्लो ज्‍यादा होता है. यह एनीमिया का कारण बन सकती है. तो इसे अगर समय रहते ठीक क‍र लिया जाए तो मरीज आगे हेल्‍दी लाइफ जी सकता है.

Heavy Menstrual Bleeding: माहवारी में ज्‍यादा खून आने के कई कारण हो सकते हैं.

पीरियड में ज्यादा ब्लड आने का कारण हो सकते हैं थिक एंडोमेट्रियम

एक यंग पेशंड में थिक एंडोमेट्रियम का उतना र‍िस्‍क नहीं होता, लेक‍िन अगर पेशंट की उम्र ज्‍यादा है जैसे 40 के आसपास तो इसमें कई बार ट‍िशू की ग्रोथ मिल जाती है. जो यूट्रस की कैव‍िटी में या फिर फाइब्रॉएड हो सकता है. जो सर्जरी के जरिए ठीक किया जा सकता है.

(यह पूरा लेख बीएलके अस्पताल, द‍िल्‍ली में ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनॉक्‍लोजी ड‍िपार्टमेंट एचओडी डॉ. कंसल (Dr. Dinesh Kansal) से बातचीत पर आधारित है.)

पीरियड्स के दौरान भी हो सकती हैं प्रेग्नेंट, जानिए कैसे बचें

(अस्वीकरण : यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता.)

What is PCOS: Causes, Symptoms, Treatment | क्‍या है PCOD, कारण, लक्षण, इलाज, बचाव