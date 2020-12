Weight Loss: वजन घटाने के लिए कितनी देर साइकिल चलानी चाहिए? एक्सपर्ट ने बताया साइकिल चलाते समय क्या करें और क्या न करें?

Benefits Of Cycling: वजन कम करने के लिए आपको औसतन 20-30 किलोमीटर तक साइकिलिंग करनी चाहिए

खास बातें साइकिल चलाना एक उग्र फिटनेस प्रवृत्ति के रूप में उभरा है.

यह वजन घटाने में आपकी मदद कर सकता है.

फैट बर्न करने के लिए एक घंटे या उससे अधिक समय तक साइकिलिंग करें.

How Can I Lose Weight Cycling: जैसा कि हम सभी जानते हैं साइकिल चलाना एक मनोरंजक व्यायाम है. यह कार्डियो वर्कआउट (Cardio Workout) का एक रूप है, जो वजन कम करने और वसा कम (Fat Loss) करने में आपकी मदद कर सकता है. साइकलिंग से वजन घटाने (Cycling For Weight Loss) के लाभों को प्राप्त करने के लिए, आपको एक निश्चित समय पर, निश्चित मात्रा में गति के लिए यह करना होगा. साइकलिंग के फायदे (Benefits Of Cycling) कई हैं. इसे रोजाना करने से यह आपको कई स्वास्थ्य लाभ दे सकती है. वजन घटाने के लिए साइकलिंग से जुड़े कुछ तथ्यों को जानने के लिए हमने सेलेब्रिटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना से बात की, कि इसे नियमित रूप से करने से वजन कम कैसे किया जा सकता है? साइकिल चलाते समय जिन बुनियादी बातों का पालन करना होता है, उनके बारे में यहां जानें...

वजन कम करने के लिए साइकिल चलाते समय क्या करें और क्या नहीं | What To Do And What Not To Do While Cycling To Lose Weight