Benefits Of Amla: इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कमाल है यह एक चीज, इंफेक्शन, स्किन और बालों के लिए भी रामबाण! Amla For Immunity: आंवला विटामिन-सी (Vitamin C) का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है. इम्यून सिस्टम (Immune System) को बेहतर करने के लिए विटामिन-सी काफी अहंम होता है. आंवला खाने के भी कई तरीके हो सकते हैं. अक्सर कुछ बार-बीर बीमार हो जाते हैं.