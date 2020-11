Kale Juice For Diabetes: डायबिटीज के लिए कारगर है केल का जूस, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का भी अचूक उपाय!

Kale Juice For Diabetes: केल जूस में कई तरह के एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं.

खास बातें केल के जूस में कई शक्तिशाली एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं.

केल का जूस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में है कारगर.

यहां जानें केल जूस के शानदार स्वास्थ्य लाभ.

How To Control Sugar Level: कई अध्ययनों में पाया गया है कि टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए केल (Kale) जैसी हरी पत्तेदार सब्जी फायदेमंद हो सकती है. डायबिटीज के लिए केल का जूस (Kale Juice For Diabetes) रामबाण हो सकता है. इसको डाइ में शामिल कर ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) को कारगर तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. केल जूस के फायदे (Benefits Of Banana Juice) कई हैं. डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण आपका ब्लड शुगर लेवल सामान्य से अधिक बढ़ जाता है. टाइप 2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes) के मामले में शरीर ठीक से इंसुलिन का उत्पादन करने में असमर्थ होता है. ऐसे में ब्लड शुगर लेवल के लिए केल का जूस (Banana Juice For Blood Sugar Level) काफी फायदेमंद हो सकता है. टाइप 2 डायबिटीज के लक्षणों (Type 2 Diabetes Symptoms) में लगातार प्यास लगना, अत्यधिक थकान और आंखों, पैरों, नसों और हृदय में अन्य पुरानी जटिलताओं को महसूस करना शामिल है. ऐसे में डायबिटीज डाइट (Diabetes Diet) का खास ख्याल रखना जरूरी है.