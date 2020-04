LIVE Coronavirus Updates : कोरोना वायरस से पहले डॉक्टर की मौत! कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर बनाया था ऐसा Video...

दुनिया में 14,84,993 मामले 10,66,534 सक्रिय 3,29,909 ठीक हुए 88,550 मौत कोरोनावायरस अब तक 184 देशों में फैल चुका है. April 9, 2020 9:06 am बजे तक दुनियाभर में कुल 14,84,993 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 88,550 की मौत हो चुकी है. 10,66,534 मरीज़ों का उपचार जारी है और 3,29,909 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है. .

भारत में 5,734 540 मामले 5,095 452 सक्रिय 473 71 ठीक हुए 166 17 मौत भारत में, 5,734 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 166 मौत शामिल हैं. April 9, 2020 8:00 am बजे तक भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 5,095 है और 473 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है. राज्यवार व जिलावार विवरण राज्य मामले सक्रिय ठीक हुए मौत Maharashtra District Cases Mumbai 378 Pune 97 Mumbai Suburban 65 Thane 29 Sangli 24 Ahmednagar 17 Nagpur 16 Palghar 6 Aurangabad 6 Raigad 6 Latur 5 Yavatmal 4 Satara 4 Buldhana 4 Osmanabad 4 Ratnagiri 2 Washim 1 Sindhudurg 1 Nashik 1 Amravati 1 Kolhapur 1 Jalgaon 1 Hingoli 1 Gondia 1 Details Awaited* 460 1135 117 946 71 117 38 72 8 Tamil Nadu District Cases Chennai 114 Coimbatore 58 Dindigul 44 Tirunelveli 38 Erode 32 Tiruchirappalli 30 Namakkal 27 Ranipet 24 Karur 23 Theni 22 Madurai 19 Chengalpattu 19 Villupuram 16 Tiruppur 14 Cuddalore 13 Thiruvallur 12 Thiruvarur 12 Nagapattinam 11 Salem 11 Virudhunagar 11 Thoothukudi 10 Tiruvannamalai 9 Thanjavur 8 Kanchipuram 7 Vellore 6 Kanniyakumari 6 Sivaganga 5 The Nilgiris 4 Tirupattur 4 Ramanathapuram 2 Kallakurichi 2 Ariyalur 1 Details Awaited* 124 738 48 709 45 21 2 8 1 Delhi District Cases South 149 Central 96 North 58 New Delhi 52 Shahdara 46 South West 20 East 14 West 14 South East 13 North East 11 North West 9 Details Awaited* 187 669 93 639 93 21 9 Telangana District Cases Hyderabad 149 Nizamabad 25 Medchal Malkajgiri 16 Warangal Urban 14 Ranga Reddy 11 Jogulamba Gadwal 10 Nalgonda 9 Kamareddy 8 Mahabubnagar 8 Suryapet 8 Karimnagar 7 Adilabad 7 Bhadradri Kothagudem 4 Vikarabad 4 Jagitial 4 Nirmal 4 Sangareddy 3 Peddapalli 2 Medak 2 Nagarkurnool 2 Mulugu 1 Jangoan 1 Mahabubabad 1 Jayashankar Bhupalapally 1 Details Awaited* 126 427 385 35 7 Rajasthan District Cases Jaipur 67 Jodhpur 29 Bhilwara 23 Jhunjhunu 18 Tonk 11 Churu 7 Ajmer 5 Bikaner 5 Dausa 5 Dungarpur 5 Bharatpur 4 Alwar 3 Pali 2 Pratapgarh 2 Jaisalmer 2 Nagaur 2 Kota 1 Sikar 1 Dholpur 1 Udaipur 1 Banswara 1 Details Awaited* 186 381 53 357 53 21 3 Uttar Pradesh District Cases Gautam Buddha Nagar 28 Agra 13 Meerut 12 Lucknow 7 Ghaziabad 6 Ghazipur 3 Varanasi 3 Baghpat 2 Moradabad 2 Bareilly 1 Jaunpur 1 Kanpur Nagar 1 Kheri 1 Pilibhit 1 Shamli 1 Details Awaited* 279 361 18 330 16 27 1 4 1 Andhra Pradesh District Cases Kurnool 40 Spsr Nellore 15 Krishna 11 Visakhapatnam 11 Guntur 10 Y.s.r. Kadapa 7 Chittoor 6 Anantapur 3 Prakasam 3 East Godavari 2 West Godavari 2 Details Awaited* 238 348 43 338 42 6 1 4 Kerala District Cases Kasaragod 139 Kannur 47 Ernakulam 22 Thiruvananthapuram 15 Pathanamthitta 14 Malappuram 11 Thrissur 10 Idukki 8 Kozhikode 7 Palakkad 6 Kollam 5 Kottayam 3 Wayanad 3 Alappuzha 2 Details Awaited* 53 345 9 260 83 13 2 Madhya Pradesh District Cases Indore 101 Bhopal 42 Morena 12 Jabalpur 7 Ujjain 7 Barwani 3 Khargone 3 Chhindwara 2 Gwalior 2 Shivpuri 2 Vidisha 1 Details Awaited* 47 229 216 0 13 Karnataka District Cases Bengaluru Urban 55 Mysuru 34 Chikballapur 10 Bidar 10 Uttar Kannad 10 Belagavi 7 Dakshin Kannad 7 Ballari 6 Udupi 4 Bengaluru Rural 4 Kalaburagi 4 Bagalkot 3 Davangere 2 Dharwad 1 Tumakuru 1 Kodagu 1 Chitradurga 1 Details Awaited* 21 181 6 148 2 28 3 5 1 Gujarat District Cases Ahmadabad 66 Surat 16 Bhavnagar 12 Gandhinagar 12 Vadodara 12 Rajkot 9 Porbandar 3 Patan 2 Mahesana 2 Kachchh 2 Gir Somnath 2 Panch Mahals 1 Jamnagar 1 Chhotaudepur 1 Morbi 1 Botad 1 Details Awaited* 36 179 14 138 11 25 16 3 Jammu And Kashmir District Cases Srinagar 21 Bandipora 11 Badgam 7 Udhampur 4 Jammu 3 Rajauri 3 Baramulla 2 Pulwama 2 Shopian 2 Details Awaited* 103 158 42 150 40 4 4 2 Haryana District Cases Gurugram 31 Faridabad 14 Palwal 13 Nuh 8 Ambala 4 Panipat 4 Sirsa 3 Bhiwani 2 Panchkula 2 Hisar 1 Kaithal 1 Karnal 1 Rohtak 1 Sonipat 1 Details Awaited* 61 147 116 28 3 West Bengal District Cases Kolkata 31 Howrah 10 Medinipur East 7 Nadia 5 Kalimpong 5 Hooghly 4 Jalpaiguri 4 24 Paraganas North 3 24 Paraganas South 3 Purba Bardhaman 3 Paschim Bardhaman 2 Darjeeling 1 Medinipur West 1 Details Awaited* 24 103 4 82 1 16 3 5 Punjab District Cases S.a.s Nagar 24 Shahid Bhagat Singh Nagar 18 Amritsar 10 Hoshiarpur 6 Jalandhar 6 Ludhiana 5 Mansa 5 Ropar 3 Fatehgarh Sahib 2 Pathankot 2 Sas Mohali 1 Moga 1 Barnala 1 Patiala 1 Faridkot 1 Kapurthala 1 Details Awaited* 14 101 10 89 9 4 8 1 Odisha District Cases Khordha 27 Bhadrak 3 Cuttack 2 Kalahandi 1 Kendrapara 1 Puri 1 Details Awaited* 7 42 39 2 1 Bihar District Cases Patna 5 Munger 4 Saharsa 2 Begusarai 1 Lakhisarai 1 Nalanda 1 Siwan 1 Details Awaited* 23 38 37 0 1 Uttarakhand District Cases Dehradun 13 Udam Singh Nagar 4 Nainital 3 Almora 1 Pauri Garhwal 1 Details Awaited* 11 33 2 28 2 5 0 Assam District Cases Golaghat 9 Goalpara 3 Marigaon 3 Karimganj 1 Nalbari 1 Details Awaited* 11 28 1 28 1 0 0 Chandigarh District Cases Chandigarh 18 18 11 7 0 Himachal Pradesh District Cases Kangra 3 Details Awaited* 15 18 15 2 1 Ladakh District Cases Leh Ladakh 11 Kargil 2 Details Awaited* 1 14 4 10 0 Andaman And Nicobar Islands District Cases North And Middle Andaman 7 South Andamans 3 Details Awaited* 1 11 1 11 1 0 0 Chhattisgarh District Cases Raipur 4 Bilaspur 1 Durg 1 Rajnandgaon 1 Details Awaited* 3 10 1 9 0 Goa District Cases North Goa 4 South Goa 1 Details Awaited* 2 7 7 0 0 Puducherry District Cases Mahe 1 Details Awaited* 4 5 4 1 0 Jharkhand District Cases Details Awaited* 4 4 4 0 0 Manipur District Cases Imphal West 1 Thoubal 1 Details Awaited* -1 1 0 1 1 0 Mizoram District Cases Aizawl 1 1 1 0 0 Tripura District Cases Gomati 1 1 1 0 0 Arunachal Pradesh District Cases Details Awaited* 1 1 1 0 0 Show more Show less Coronavirus Outbreak: फुल कवरेजभारत में मामलेहेल्पलाइनFAQs

डॉक्टर कैसे आए कोरोना की चपेट में

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रवीण जड़िया ने कहा, " हमें संदेह है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद दम तोड़ने वाले डॉक्टर कोविड-19 के किसी मरीज के इलाज के दौरान उसके संपर्क में आये होंगे. हम पता लगा रहे हैं कि वह इस संक्रमण की चपेट में कैसे आये थे." प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने से किसी डॉक्टर की मौत का संभवतः पहला मामला है. शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के बुधवार शाम जारी बुलेटिन में शहर में कोविड-19 के जिन 40 नये मरीजों की जानकारी दी गयी थी, उनमें 62 वर्षीय डॉक्टर भी शामिल थे. बुलेटिन के मुताबिक 62 वर्षीय मरीज में कोरोना वायरस के लक्षण थे.



कोरोना के संक्रमण से डॉक्टर की मौत का पहला मामला

प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने से किसी डॉक्टर की मौत का संभवतः पहला मामला है. शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के बुधवार शाम जारी बुलेटिन में शहर में कोविड-19 के जिन 40 नये मरीजों की जानकारी दी गयी थी, उनमें 62 वर्षीय डॉक्टर भी शामिल थे. बुलेटिन के मुताबिक 62 वर्षीय मरीज में कोरोना वायरस के लक्षण थे.

कुछ दिन पहले वीड‍ियो बना कहा था 'ठीक हूं'

हालांकि, अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि वे कोविड-19 के किस मरीज के संपर्क में आये थे. इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जो कुछ दिन पहले बनाया गया था. कोरोना वायरस संक्रमण के बाद बृहस्पतिवार सुबह दम तोड़ने वाले 62 वर्षीय डॉक्टर इस वीडियो में दावा कर रहे थे कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके घर में अपने परिवार के साथ बैठे हैं. इंदौर में अब तक कोरोना वायरस के 213 मामले सामने आए हैं. (भाषा)

कोरोनावायरस के लक्षण (Coronavirus Symptoms)

WHO ने भी कोरोनावायरस के लक्षणों में सूखी खांसी के साथ गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बुखार, थकान और शरीर में दर्द का ज‍िक्र किया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोनावायरस के लक्षणों (Symptoms of Coronavirus) पर जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि बहुत कम लोगों में दस्त, उल्टी और नाक के बहने जैसे लक्षण नजर आए हैं. कोरोना वायरस के लक्षण कई दिनों तक नहीं दिखते. और दिखते भी हैं तो यह आम फ्लू की तरह ही होते हैं. कोरोना वायरस के लक्षण (Covid-19 Symptoms) भले ही सामान्य फ्लू वाले हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार यह‍ आम फ्लू के मुकाबले कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है. जब तक कोई संक्रम‍ित व्यक्ति यह समझ पाएं कि उसे कोरोना वायरस है यह संभावना है कि वह कुछ और लोगों को संक्रमित कर चुका हो. ऐसे में ही सोशल डिस्टेंस‍िंग यानी सामाज‍िक दूरी (Social Distancing) जरूरी हो जाती है. कोरोना वायरस के शुरुआती और सबसे कॉमन लक्षणों में बुखार और सूखी खांसी (Cough during Coronavirus) का ज‍िक्र बार-बार सुनने को मिल रहा है.

बहरहाल, इस तरह अगर आप आम फ्लू और कोरोनावायरस में फर्क (Deference Between Covid 19, Seasonal Flu And Allergy) करना चाहते हैं तो वह खांसी के जरि‍ए हो सकता है. आम फ्लू यानी बदलते मौसम में होने वाले सर्दी-जुकाम के लक्षण आमतौर पर कोरोना जैसे ही हो सकते हैं. लेकिन इनमें एक फर्क है. वह है खांसी का. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताए गए लक्षणों और दुन‍िया भर में सामने आए मामलों से जो एक बात पता चली है वह यह कि कोरोना वायरस में सूखी खांसी होती है.

व‍िशेषज्ञों के अनुसार आम फ्लू और कोरोना में फर्क करने के लिए खांसी के फर्क को देखा जा सकता है. डॉक्टर्स के अनुसार कोरोना वायरस में सूखी खांसी होती है जबकि आम फ्लू में आमतौर पर बलगम वाली खांसी, जिसे गीली खांसी भी कहा जाता है, होती है.