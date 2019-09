Lose Belly Fat: पेट की चर्बी कैसे घटाएं? रोज 2 मिनट करें ये जापानी एक्सरसाइज

How To Lose Belly Fat Naturally: ज्यादा वजन और मोटापे के कारण आपको बहुत कम उम्र में थायराइड, डायबिटीज जैसी बीमारियों के होने का खतरा हो सकता है. पेट की चर्बी, जो पेट में वसा जमा हो रखी है न केवल आपके शरीर पर भद्दी लगती है बल्कि आपको खून से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं. बढ़ा हुआ वजन से आपको डायबिटीज का खतरा तो रहता ही साथ ही हार्ट से जुड़ी बीमारियों का भी मरीज बना सकता है. हम आपको यहां डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा प्रयास है कि आप बढ़े वजन, मोटापे या पेट की चर्बी से परेशान हैं तो आपको इसके लिए जल्द ही कुछ करने की जरूरत है. व्यायाम और एक अच्छी डाइट से आप अपना वजन तो कम कर ही सकते हैं बल्कि पेट की चर्बी को भी हमेशा के लिए गायब कर सकते हैं.

जब भी आप पेट की चर्बी की बात करते हैं तो इसको कम करना काफी मुश्किल होता है. इसके लिए आपको थोड़े और प्रयास करने की जरूरत है. जिसमें आपको रोजाना अपने पेट पर मेहनत करनी होगी. हाल ही में एक जपानी तकनीक सामने आई है जिससे आप पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं. जापानी टेक्नीक से आप भी अपना पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं. जिस तरीके से जापान के एक व्यक्ति ने गलती से एक तकनीक का इस्तेमाल कर 13 किलो वजन और 4.7 इंच पेट को कम किया है. इससे पहले यह सिर्फ हार्ड वर्क और एक्सरसाइज से पॉसिबल था.

जल्दी से पेट की चर्बी कम करने के लिए, आपको हर दिन 2 से 10 मिनट की एक्सरसाइज करने की जरूरत है.

1: सीधे खड़े हो जाएं, एक पैर को आगे बढ़ाएं, दूसरे पैर को पीछे रखें.

2: बट को तनाव दें और अपने शरीर के वजन को पीठ में पैर पर डालें.

3: अपनी बाहों को सिर के ऊपर उठाएं. धीरे-धीरे 3 सेकंड के लिए सांस लें.

4: 7 सेकंड के लिए जोर से सांस छोड़ें, अपने शरीर की सभी मांसपेशियों को तनाव दें.

इस क्रिया को 2 से 10 मिनट तक जितनी बार संभव हो दोहराएं. पेट की चर्बी को जल्दी से कम करने में मदद करने के अलावा यह आपके शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने और मेटोबोलिज्म को ठीक करने में भी मदद करता है.

